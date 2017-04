Trabaja en una morgue y es experta en “casos imposibles”

Brenda Ortiz es experta en identificación de cadáveres y esos "casos imposibles" son los cuerpos que llegan, por ejemplo, carbonizados, desmembrados o los que son hallados mucho tiempo después -días, años- de haber muerto.

Brenda revuelve un cortado en el bar de la esquina de la Morgue Judical de Blavanera y dialoga con la periodista Gisele Sousa Dias de Infobae. Tiene 40 años, los dedos delgados y las uñas pintadas con un brillo suave. Cuenta que fue bailarina, profesora de baile y que estudió Ciencias Económicas, durante un tiempo, en la UBA. Pero como había nacido en una familia de policías, quiso entrar a la Federal.

"Yo tenía 20 años y hasta ese momento creía que un policía era el que estaba parado en la esquina o en una comisaría", dice. Pero una mañana, mientras hacía el curso de "Identificación física humana" (el sistema creado por el argentino Juan Vucetich, que se usa en todo el mundo), alguien le alcanzó a su profesor las pericias de un homicidio.

"Me paré al lado y empecé a ver las fotos de la escena del crimen y del cuerpo, al que ya le habían hecho la autopsia. Quedé fascinada. Le dije: ¿dónde es? ¿puedo ir? Dos compañeras que estaban conmigo vieron las mismas fotos y las dos se descompusieron. El profesor me dijo: ¿de verdad te interesa? Me llamaron y al día siguiente, a las 5.30 de la mañana, empecé a trabajar en la morgue. Hasta ese momento no había ninguna mujer en la sala de autopsias".

Durante su primer día de trabajo hubo 16 autopsias: 16 personas a las que, luego, había que identificar. En ese entonces, Brenda sólo miraba lo que hacía el encargado de identificación de los cuerpos: masajeaba las manos y ablandaba la rigidez cadavérica para poder, después, entintar los dedos del cadáver y tomar las huellas digitales. Sin embargo, identificar a quienes tenían una familia que lo esperaba en la puerta, llorando y avisando por teléfono, era más bien un trámite. El desafío era "buscarle la vuelta" para lograr identificar a los cuerpos irreconocibles y evitar que se convirtieran en NN.

"Un día me avisan que había entrado un hombre descuartizado. Estaba en bolsas de consorcio y en avanzado estado de putrefacción. Los médicos forenses me dijeron 'no creo que puedas hacer nada', y yo dije: 'al menos voy a probar". Brenda se quedó a solas con el brazo. Como la primera capa de piel de la mano se había desprendido como un guante, la sacó delicadamente para evitar que se rompiera, la lavó con un cepillo suave y se la puso en su propia mano, como quien se coloca un guante de látex. Se entintó los dedos -que tenían las huellas del fallecido-, y las presionó sobre un papel especial. Lo identificaron ese mismo día.

"Para mi fue una alegría porque detrás de cada cuerpo hay una familia: una madre, un abuelo, un hermano. Yo creo que lo que hacemos acá es un trabajo humanitario. Es una agonía estar buscando a alguien y no saber. Pensar 'dónde estará', 'comerá o no comerá', si le estarán haciendo algo. Saber que están muertos es terrible pero les permite darles un entierro digno y seguir".

Leé la entrevista completa ingresando aquí.