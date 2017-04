La Barrick presentó un plan de reingeniería para Veladero

Funcionarios nacionales y de la provincia de San Juan escucharon este viernes las propuestas de las mineras Barrick y Shandong Gold sobre todos los cambios exigidos por las autoridades en la mina Veladero, que fue clausurada por sucesivos derrames de materiales tóxicos.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, recibieron a una delegación del consorcio que explota Veladero y que estuvo encabezada por el CEO de Barrick, Richard Williams.

Ejecutivos de las mineras Barrick y Shandong Gold hicieron una presentación conceptual de los procesos de reingeniería que estiman necesarios para evitar nuevos incidentes y retomar las operaciones en Veladero, luego de que el Ejecutivo provincial ordenara suspender en marzo las actividades por un nuevo derrame.

El proyecto incluye iniciativas de desarrollo económico, social y de las comunidades y sobre todo el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad.

El Gobierno de San Juan les hizo a las empresas una serie de "requerimientos de seguridad" en línea con "estándares internacionales", informaron a Télam voceros del Ejecutivo provincial, y detallaron que, entre los requisitos técnicos para "un valle de lixiviación nuevo", figuran "caños más seguros, aumento en la altura de las bermas, más y mejores cámaras y sensores".

Al salir de la reunión con ejecutivos de las empresas de Canadá y China que explotan Veladero a 4.800 metros de altura en la cordillera de Los Andes, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo: "La minería es política de Estado en la provincia y en el país que debe seguir generando empleos, pero hay una sola forma de hacer minería en San Juan, de manera segura para el medio ambiente y las personas y respetando las leyes".

Williams, por su parte, consideró que "fue una reunión muy seria en la que presentamos un concepto global de cómo será la reingeniería de todos los procesos en el emprendimiento de Veladero".

"El primer paso fue esta presentación conceptual y ya tenemos listo el proyecto técnico para presentarlo ante las autoridades de manera formal la semana que viene", indicó.

El ejecutivo de Barrick anticipó que "va a ser un proyecto de reingeniería total de todas las operaciones en Veladero para hacerla absolutamente segura y hasta que las autoridades no estén satisfechas con nuestro plan van a estar suspendidas todas las actividades en el valle de lixiviación". "Todas las etapas de este plan de reingeniería van a llevar una inversión de 500 millones de dólares", estimó.

El empresario subrayó: "Discutimos todos los proyectos de inversión con el gobernador de San Juan pero vamos a ir paso a paso una vez que el plan técnico sea aprobado" y añadió: "Todo el tiempo que dure la suspensión vamos a garantizar los puestos laborales y los salarios de los trabajadores".

"El valle de lixiviación se hizo en una zona que fue previamente analizada y acondicionada para eso, además estamos trabajando con las autoridades en el cumplimiento de la Ley de Glaciares", remarcó.

"Barrick está muy orgullosa de estar en Argentina y recientemente nos asociamos con Shandong para afirmar nuestro trabajo en Veladero por los próximos cien años", concluyó.

El ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, dijo: "Lo que hemos recibido es un avance de lo que tiene que ser la presentación integral del plan que el gobierno de San Juan y el estado nacional le pidió a Barrick; es la reingeniería de la parte operativa, técnica, comunicacional, de relación con la comunidad, legal y ambiental".

"El proyecto formal va a entrar a nuestro ministerio la semana que viene y comenzaremos la etapa de estudio y análisis parte por parte; aborda los temas que pedimos pero habrá que evaluar cada cosa y ver si se ajusta a lo planteado", aclaró.

"No tenemos ninguna duda de que debe hacerse una reingeniería del valle de lixiviación que haga foco en la seguridad de las cañerías y los mecanismos de monitoreo; si no se garantiza la seguridad de la operación la mina no abre", finalizó.

El ministerio de Ambiente de la Nación emitió un comunicado en el que el ministro Sergio Bergman señaló: "Aún no conocemos el nuevo plan pero sí sabemos lo que no deben hacer más: no pueden seguir haciendo la explotación minera en las condiciones que lo venían haciendo".

El titular de la cartera expresó que "hay reincidencia, a través de los sucesivos accidentes, por lo que la empresa actuó de manera negligente en términos de lo que debió haber hecho. Cualquier proyecto deberá atenerse a lo pedido en la cautelar de que no se retome la actividad hasta que se estudie en profundidad tecnología y garantías de estándar de explotación, y en el amparo en relación a las reservas hídricas estratégicas, el impacto interjurisdiccional de cuencas y de inventario de glaciares".

De la reunión también participaron el gerente de Barrick para América latina, Manuel Rocha; el CEO de Barrick Argentina, Fernando Giannoni y el gerente de operaciones de Veladero, Jorge Palmés.