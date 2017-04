“Actitudes como la de la sobrina de Macri me dan vergüenza”

El actor, Federico D’Elía, se refirió al el conflicto generado tras la destitución del presidente del INCAA, y de la denuncia de los sectores de la comunidad audiovisual sobre un posible desfinanciamiento del cine nacional. Además, criticó a Naiara Awada por sus dichos sobre el tema.

Al ser consultado sobre el conflicto que el INCAA tiene con el gobierno, el actor de Sugar explicó: “No tengo una opinión formada porque no sé bien cómo viene el tema, como creo que el %98 vienen hablando así, sin saber, y a mí no me gusta hablar sin saber”.

Asimismo ejemplificó que “el otro día vi a la sobrina de Mauricio Macri, que tiró un tuit muy fulero, y le dijeron en una nota ‘¿sabías que no pueden intervenir el INCAA, sin que pase por el Congreso?’, y ella contestó, ‘ah no sabía’”. “Yo me muero de vergüenza con eso”, confesó durante el ciclo radial “Por Si Las Moscas”.

En este sentido, consideró que “me parece que dicen que van a hacer algo que no hicieron ni pareciera que fueran a hacer, pero aprovechan este momento para atacar”. “Yo no me voy a meter en una guerra de la que no estoy seguro”, aseguró en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

“Si me entero de que esto es verdad, seguro que voy a ser el primero en pararme con quien me tenga que parar”, afirmó.

En este sentido, aclaró: “Sí me parece que hay que estar alertas, como el comunicado que sacó SAGAI, que estoy muy de acuerdo. Pero creo que hay que tener un poco más de cintura, de hacer las cosas sabiendo, de saber ser claros”, manifestó. Al tiempo que enfatizó “ante la poca claridad yo prefiero hacer la plancha”. Recordó entonces que “lo mismo que ahora, me pasó lo mismo cuando hablaron de la ley del actor, que había cosas de la ley del actor con las que no estaba de acuerdo y empezaron a hablarme y lo único que sentía era agresión, agresión, y agresión”.

Por último habló sobre “Sugar”, la obra musical que protagoniza junto a Griselda Siciliani y Nicolás Cabré: “Recién ahora estoy empezando a relajarme y a disfrutar de este mundo fantástico del musical que parece un parque de diversiones”. “Yo de arranque dije que no podía hacer esta obra, me costó desde mi cabeza adaptarme a esta obra, necesitaba que me acompañe alguien en el trabajo para sentirme seguro”, finalizó.