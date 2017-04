Cómo mejorar la fidelización de Marca Online

Parece que ahora las empresas se han mudado de forma definitiva al Marketing Digital. De acuerdo a un estudio realizado por MasterCard un 90% de las empresas a nivel mundial tienen presencia en Internet.

Ese mismo estudio arrojó que en nuestro continente las pyme tienen un proceso lento de crecimiento. Quizás el motivo principal, es que no manejan correctamente los mecanismos para mercadearse.

Ahora, los consumidores exigen interacción en tiempo real con las marcas. Las redes sociales son parte importante en este juego y son la clave para generar fidelización con una marca.

De acuerdo a las tendencias que se están manejando en la actualidad, es necesario conocer qué piden los consumidores, pues esto será el punto de inicio para arrancar un negocio online.

El objetivo de toda empresa, marca o eCommerce, debe ser la fidelización de los consumidores y usuarios. Eso será lo que permitirá anclarse permanentemente en el mercado. Es así como se está moviendo el comercio el comercio online a nivel mundial.

Claves para producir la fidelización de marca generando contenido

Argentina es un mercado potencial y en crecimiento en cuanto al comercio online. A diferencia de otros países de Latinoamérica, ha sabido aprovecharse de las virtudes del Marketing Digital para impulsar a los gigantes eCommerce y solo en 2015 generó 68 mil millones de pesos.

Un número que sin duda nos indica que debemos revelar algunas técnicas para fidelizar a los clientes, debido a que nuestro país se ha tornado lento el proceso para los pequeños emprendedores online que, ante la voraz competencia no tiene oportunidad de acercarse al cliente.

Crear contenido de valor es el punto de inicio

El contenido de valor y educativo para los usuarios online, es uno de los pilares fundamentales para crear fidelización de marca. No todo se trata de vender, hay que encontrar un elemento que ayude a crear relaciones a largo plazo.

Para generar contenido hay que conocer los gustos y preferencias de los potenciales clientes a través de técnicas online que te permiten data certera. Esto no solo definirá las directrices para ofrecer contenido, también dirigirá las acciones de marketing de los pequeños emprendedores.

Mailing para ofrecer contenido personalizado y de interés

Actualmente, todo Plan de Marketing incluye esfuerzos de Mailing, sin embargo, esta técnica no promete hacer milagros, pero sí que es una excelente manera de generar compromiso de marca.

El éxito de enviar contenido por correo no radica en la propia técnica en sí, sino en la calidad y utilidad que encuentra el cliente en el mismo. Por tal motivo es necesario conocer muy bien las carencias del cliente o usuario que llega a la web.

Hay quienes recomiendan no extenderse demasiado en el contenido enviado por correo, puesto que se cree que el lector online no le gustan los rodeos. Pero dependerá de la utilidad que ofrece el contenido si la cantidad de palabras es relevante o no.

El Mailing debe lucir lo más natural y humano posible para hacer sentir al cliente bien atendido, que como empresa o marca has creado contenido pensando en sus necesidades, gustos o preguntas. Este otro secreto que hará la diferencia entre marcas.

El contenido debe ser humano

Podría tener un poco de humor típico argentino, si el estilo de la marca o eCommerce lo permite.

La idea es que esa información compartida en las Redes Sociales, Mailing o cualquier otra plataforma, pueda captar la atención del público objetivo.

Hay que tratar de mover sus emociones hasta el punto de que quieran compartirlo. Eso será determinante para que el usuario genere un compromiso con el comercio online.

Hacer seguimiento al contenido que ha generado mayor interacción

Si la esencia es crear contenido a gusto del usuario, entonces, el paso siguiente es conocer qué contenido le ha parecido de provecho a aquellos que te siguen los pasos.

Eso permitirá conocer las preferencias del mercado y crear más contenido parecido para complacer a los usuarios. Así, poco a poco se irá inclinando hacia tu contenido hasta convertirse en cliente e incluso en un vendedor potencial.

Después de un tiempo siguiéndote notará que tu contenido es de calidad, de igual forma que el producto que comercializas.

Recuerda que un cliente fiel compra más y por más tiempo, además de convertirse en promotor de tu marca.

Fuente: Emanuel Olivier Peralta

Founder & CEO en Genwords