Dubai mira con atención el mercado argentino para encarar inversiones

Por estos días, la Cámara de Comercio e Industria de Dubai lidera una misión comercial a Latinoamérica como parte del Global Business Forum. La delegación comprende a líderes de los Emiratos Árabes Unidos, inversores, tomadores de decisión, dignatarios y funcionarios oficiales.

Así, tanto Argentina como Brasil y Paraguay son los países de la región que estarán recibiendo a los ejecutivos de la cámara del país árabe. Entre los objetivos de la misión se encuentra la profundización entre Latinoamérica y Dubai como así también la promoción de los Emiratos como un destino atractivo para las inversiones y el comercio en la región.

Empresas de Emiratos Árabes prometen inversiones pero les preocupa la inflación

La comitiva que ya arribó al país se reunió con los representantes de los sectores públicos y privados de cada país para discutir sinergias entre Latinoamérica y Dubai y explorar nuevas oportunidades en varios sectores prioritarios como logística, agro negocios, manufactura, energías renovables y turismo. Actualmente, la Cámara de Comercio e Industria de Dubai es una de las cámaras más grandes a nivel mundial en términos de cantidad de miembros, en tanto que cuenta con más de 200.000 empresas registradas.

Durante la reunión, la delegación anunciará la iniciativa de mejorar las relaciones bilaterales entre los Emiratos y Latinoamérica. Además promoverá también el Global Business Forum en los países americanos que fuera inaugurada en noviembre de 2016 y que tiene como principal objetivo el de explorar oportunidades mutuas y soporte a las compañías provenientes de Dubai a los mercados locales, así como también, atraer más empresas desde el continente americano hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Los principales sectores que generarán oportunidades de negocios entre UAE y Argentina son:

Logística

Las oportunidades de infraestructura en transporte propuesta exceden los US$ 83.000 millones. Incluyen rutas (US$ 48.000 millones), trenes de carga (US$ 15.000 millones), trenes de pasajeros (US$ 13.000 millones), aeropuertos y puertos (USD 3.000 millones) entre otras áreas. Las oportunidades en inversiones públicas y privadas están valuadas en US$ 60.000 millones y abarcan agua y sanidad (US$ 22.000 millones), irrigación (US$ 18.000 millones), educación (US$ 16.000 millones) y salud (US$ 4.000 millones).

Energías renovables

Este sector ofrece oportunidades por alrededor de US$ 38.000 millones en relación a energías renovables (US$ 15.000 millones), hidroeléctricas (US$ 10.000 millones), térmicas (US$ 5.000 millones), red eléctrica (US$ 5.000 millones) y nuclear (US$ 3.000 millones).

Turismo

De acuerdo con los negocios estatales y las agencias de promoción, existen oportunidades de más de US$ 1.000 millones de inversión. Así, la región de Cuyo cuenta con oportunidades de inversión por US$ 21.000 millones, US$ 17.000 millones para la Patagonia y otros US$ 17.000 millones para la región del norte.

Negocios agropecuarios

Los segmentos más atractivos son los forestales y los de procesamiento alimentario. Las oportunidades de inversión en este sector superan los US$ 2.000 millones.

Manufactura y minería

El sector minero ofrece un atractivo por más de US$ 30.000 millones en extracción y procesamiento de diferentes minerales (litio, oro, plata, cobre, potasio). En materia de distribución geográfica, la región de la Patagonia ofrece 16 proyectos, la del norte 15 y la región de Cuyo otros 13.

Hamad Buamin, CEO de la Cámara de Comercio e Industria de Dubai

Si bien las empresas de Emiratos Árabes prometieron inversiones en la región y en Argentina, exiten varios factores preocupantes, sobre todo en material de inflacionaria. En este sentido, inflación, fluctuación cambiaria, presión tributaria y la previsibilidad que ofrece el Gobierno, los grandes retos que la delegación remarcó en la reunión que el día de ayer, mantuvo con los representantes del gobierno como del sector privado.

"Hasta para el que venga a invertir un millón de dólares vamos a decirle que necesita una inflación de menos de 5%", afirmó Hamad Buamin, CEO de la Cámara de Comercio del emirato más rico de la zona. "Creemos que la Argentina es un mercado excelente hoy. Vinimos hace dos años y no era el momento", agregó durante el encuentro realizado finalmente ayer en el Palacio Duhau. "Todavía hay una inflación muy alta que no es sostenible, una fluctuación de la moneda difícil para los inversores y hay que ver si se cumple lo prometido por el Gobierno", agregó Buamid.