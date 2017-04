Araceli González arremetió contra Griselda Siciliani

Lejos de calmar las aguas, Araceli González volvió a referirse a Griselda Siciliani. Y si quedaban dudas de que su mensaje en Instagram era para ella, la protagonista de la obra Los Puentes de Madison las despeja.

Las ex mujeres de Adrián Suar se cruzaron por la supuesta “lista negra” de Pol-Ka y la no convocatoria de Fabián Mazzei, marido de Araceli.

“Pero Mazzei tampoco volvió a otros lugares”, dijo Siciliani cuando Marina Calabró le preguntó en Intrusos por qué el marido de Araceli no había vuelto a Pol-ka. “A mí tampoco me está llamando para un proyecto este año, no le serviré. Cuando uno acusa a alguien de listas negras es horrible. Pongo las manos en el fuego por Adrián en ese sentido. (Si no lo llama a Fabián Mazzei) no le debe servir para ningún proyecto que tiene“, agregó.

“Nadie es quien para evaluar por qué convocan o no a un actor”, respondió González en un extenso escrito publicado en Intagram, y advirtió sin mencionarla: “Las desubicaciones requieren de ubicaciones”.

Ahora, consultada por Infama, Araceli volvió a referirse al tema, esta vez, con nombre y apellido.

“Lo que escribí es lo que pienso. No voy a hablar más del tema, y no es que no hablo porque no tengo más contenido para hacerlo, sino porque no quiero hablar más”, dijo la actriz. “Ya le contesté lo que le tenía que contestar”, sentenció.

Al preguntarle si era la “primera desubicación” que Siciliani se había mandado con ella, la también ex mujer de Adrián Suar respondió: “Ella sabe, yo sé… todos sabemos todo. Ustedes nunca lo van a saber”.