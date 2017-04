Confirman el desarrollo de un nuevo juego de Yakuza

Yakuza 6: The Song of Life fue reconocido con el Premio de la Excelencia durante los Famitsu Awards 2016, por lo que varios medios entrevistaron a Toshihiro Nagoshi, productor de la franquicia. De acuerdo con el creativo, Yakuza 6 no será el último capítulo de la historia de Kazuma Kiryu, pues tiene interés en incrementar el universo de esta serie con varios títulos más.

De acuerdo con Nagoshi, Dragon Engine fue creado específicamente para ser el motor de Yakuza 6: The Song of Life. Sin embargo, el creativo opina que el verdadero potencial de esta herramienta no se verá hasta los próximos títulos de la franquicia, los cuales tendrán un desarrollo más fluido que esta última entrega de la saga. Esta serie de juegos creada por SEGA tiene un alto grado de popularidad en Japón; sin embargo, su aceptación en Occidente no ha sido como se esperaba. Por lo que Nagoshi quiere darle un giro a la serie para incrementar su popularidad en esta región del mundo.

Yakuza 6: The Song of Life llegó a Japón a finales del año pasado. El título debutará en PlayStation 4 en América y Europa a principios de 2018.