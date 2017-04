Claudia Vila, la joven que viajaba a Chile a descansar y hoy está postrada

A casi dos meses del peor accidente vial en la historia de Mendoza, una de las víctimas de la tragedia de Turbus sigue internada. Se trata de Claudia Vila, una joven de 39 años que está postrada y sólo puede mover uno de sus brazos y su cabeza.

Las vacaciones que nunca fueron

Claudia había decidido irse unos días a Chile para descansar. La joven trabajaba en una empresa de limpieza, vivía con su madre y abuela, y terminó con graves lesiones tras el accidente ocurrido en la madrugada del sábado 18 de febrero cuando un micro de la empresa chilena Turbus volcó en la ruta internacional, dejando un saldo de 19 personas muertas.

Claudia, la única sobreviviente que sigue internada

“Hace una semana le sacaron la traqueotomía y salió de terapia intensiva. Ahora está en una sala intermedia y realiza ejercicios para recuperar su movilidad”, dijo a El Sol Paola, una de sus grandes amigas que junto a Verónica se han convertido en el sostén de la familia.

“Claudia recibe visitas y, de a poco va hablando. Lo hace con el equipo de psicólogos de la clínica a quienes les ha contado que no recuerda mucho aunque sí la perturban constantemente ruidos y tiene escasas imágenes de esa noche”, contó Paola y agregó: “Lo que sí me ha preguntado a mi es qué pasó con el chofer del colectivo y cuántas personas murieron”.

La joven pasa sus días en un instituto privado de rehabilitación. Allí intenta día y noche salir adelante. “Es duro porque jamás imaginamos que pudiera pasar esto, pero estamos juntas. Su mayor preocupación son su madre y abuela, ambas mayores ya. Por ellas pregunta siempre y nos pide que las cuidemos”, refirió la amiga.

Además, Paola confió que en sus charlas con Claudia, ésta le expresa sus ganas de regresar a su casa, de estar en su trabajo, de volver a la vida normal. “No sabemos bien qué pasará porque los médicos mucho no nos dicen, lo único que sí sabemos es que sólo puede mover su cabeza y uno de sus brazos, ese es su presente, el resto se verá con el tiempo. Esto hay que vivirlo día a día”, manifestó Paola.

Finalmente Paola reflexionó: “Lo que hizo Francisco Sanhueza fue una inconciencia. No pensó que en ese micro viajaban personas con ilusiones, sueños, anhelos. Destruyó muchas familias y perjudicó la vida de otros. Mi consuelo es que está preso y que él también perjudicó su vida, Dios está haciendo justicia”.

Contención a familiares y sobrevivientes

El resto de las familias, incluso, algunos sobrevivientes continúan con la contención psicológica que les ofreció el Gobierno desde el primer minuto que pasó el accidente.

“Hemos seguido junto a todos aquellos que nos han necesitado. Nuestro trabajo no terminaba ese día y se los hicimos saber. Es una tarea que llevará tiempo y allí estaremos, para contener y ayudar en todo lo que necesiten”, dijo Elizabeth Liberal, Directora de Salud Mental de la Provincia.

Liberal junto a una de las especialistas de Salud Mental.

“Este trabajo lo hacemos en conjunto con Atención a la víctima y el área de Contingencia. Los estamos asistiendo no sólo desde lo psicológico sino que hay casos en los que hemos acelerado ciertos trámites burocráticos. Uno de ellos es el de Claudia Vila a quien la ayudamos a tramitar el Certificado de discapacidad”, expresó Liberal.

De los pasajeros sobrevivientes chilenos, cinco regresaron a su país y dos residen en Mendoza. “De ellos también nos ocupamos, incluso, solicitamos al Cónsul que les brindaran contención psicológica en su país de residencia. También asistimos a un pasajero peruano que vive en la provincia. Desarrollo Social de Guaymallén le brindó ayuda económica”, dijo la funcionaria.

Según Liberal muchas fueron las familias y sobrevivientes que aceptaron la ayuda. Si bien al principio se resistían luego accedieron. “Estaremos al lado de ellos constantemente hasta que lo necesiten”.

Audiencia de prisión preventiva

El pasado viernes, Sanhuesa declaró por primera vez ante el fiscal. Allí relató: "Al llegar a la Curva de Yeso había algunos vehículos apostados en conjunto en contramano a la dirección del colectivo, por lo que las luces me daban de frente. En función de eso perdí el control y me tragué la curva". El chofer añadió que hizo lo posible por controlar el micro, pero no pudo.

Además, Sanhueza declaró que en ningún momento ni el compañero ni los pasajeros le recriminaron por la velocidad.

Francisco Sanhueza, previo al momento a declarar ante el fiscal

El 2 de mayo se realizará la audiencia de prisión preventiva. En esta instancia se definirá si dictan o no la medida cautelar que afecta el derecho de la libertad.

“Vamos a solicitar que el juez ordene la prisión preventiva en función de distintas pautas”, dijo el abogado querellante, Martín Sevilla, que aseguró: "Existen varios elementos para sostener que Sanhueza es autor del homicidio simple en 19 hechos, con dolo eventual, en concurso real con lesiones leves, graves y gravísimas.

“Hay elementos que implican riesgo de peligrosidad procesal, uno de ellos, es que el imputado no tiene trabajo estable en Mendoza ni domicilio constatado aquí por lo que hay mucho riesgo de que intente irse a su país de residencia, es decir Chile, donde está toda su familia”, recalcó el letrado.