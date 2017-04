¿Cuál es la causa del furor por "13 Reasons Why"?

Seguramente llevas tres semanas escuchando a la gente hablar de la nueva serie de Netflix "13 Reasons Why", o sos de aquellos que se la devoró y terminó en tiempo récord. De uno u otro lado, de igual forma te estás preguntando qué es lo que tiene el programa que todos comentan.



La historia es simple: Hannah Baker (Katherine Langford) es una adolescente que se quitó la vida y como única explicación dejó siete cassettes con 13 explicaciones de lo que la llevó a suicidarse. En cada una de ellas nombra a un culpable y cuenta qué fue lo que esa persona le hizo.

Las grabaciones deben pasar de mano en mano a cada uno de los que nombra, para que así ellos sepan cómo hasta el mínimo detalle de sus acciones puede llegar a afectar a un tercero.

Los temas que "13 Reasons Why" muestra no son fáciles: bullying, sexualidad, vicios y suicidio adolescente; los cuales son cada vez más comunes dentro de nuestra sociedad. No por nada llamó desde un comienzo la atención y se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix. A continuación te mostramos las claves para entender su éxito:

si bien la serie está centrada en un grupo de adolescentes, no hay persona que no se sienta identificado con alguno o más de sus personajes, sin importar la edad que se tenga. La comunidad completa está deshecha por la muerte de Hannah: su familia, compañeros de curso y profesores. La víctima, el victimario, el correcto y el popular, al igual que varios otros papeles, están presentes en la historia. Temas sensibles: el hecho de que sea un drama adolescente no significa que sea material exclusivo para este grupo etario. Ello debido a que muestra temas sensibles como el bullying, la sexualidad en la adolescencia, los vicios y el suicidio, aunque todo desde el punto de vista de los jóvenes.

los temas que muestra la serie no son simples, y por esa misma razón han sido materia de debate. El cómo las redes sociales y la tecnología se han convertido en aliados del bullying, es uno de los principales focos a considerar. Por estos días, una de las escenas finales ha sido duramente criticada por mostrar imágenes explícitas que pueden atentar a la sensibilidad de las personas. Transversal: si bien es un drama adolescente, centrado en un grupo de colegiales, no hay que pertenecer a ese grupo etario para ver la serie. Los sentimientos de pérdida son universales, al igual que la culpa que gatilló en su entorno la decisión de Hannah de acabar en su vida.

Fuente: Medios / Emol