El duro cruce entre Nancy Pazos y Fede Bal

Las cosas entre Nancy Pazos y Federico Bal nunca estuvieron bien. La periodista siempre defendió a Barbie Vélez y sentenció al actor en la causa por violencia de género en la que ambos resultaron sobreseídos. Pero un comentario del hijo de Carmen Barbieri en la red hizo explotar a la panelista de Los Ángeles de la mañana.

En esta ocasión, Fede contó en Twitter que había soñado con la periodista: “Me acabo de acordar que ayer a la noche soñé con Nancy Pazos. No, no hay remate”.

— Federico Bal (@balfederico) 20 de abril de 2017