Investigan si De Vido pagó coimas para favorecer a empresa K

La Justicia federal pidió información a Suiza y Brasil para saber si el ex ministro kirchnerista de Infraestructura y Planificación Federal, Julio De Vido -actual diputado nacional-, pagó coimas a dos ejecutivos brasileños, se informó este viernes en tribunales.

Los exhortos fueron librados por el juez federal Sebastián Ramos al hacer lugar a un requerimiento del fiscal federal Gerardo Pollicita de pedir a la Justicia de Brasil copias de las declaraciones procesales de dos implicados en el escándalo conocido como "Petrolao".

Se trata de las confesiones del ex ejecutivo de Petrobras Néstor Cerveró -condenado a 12 años de prisión- y del empresario Fernando Soares, quienes aseguraron haber embolsado 300 mil dólares de coima por la venta de la compañía "Transener" a Electroingeniería y no a una firma de Estados Unidos, con quien ya estaba acordada la venta.



Electroingeniería es una empresa vinculada al kirchnerismo y uno de sus titulares es Gerardo Ferreyra, allegado al ex titular de la Secretaría Legal y Técnica y ex candidato a vicepresidente en las últimas elecciones generales, Carlos Zannini.

También pidió Ramos a las autoridades judiciales helvéticas que precisen si en los bancos suizos "Leu" y "Lombard Odier" existen cuentas bancarias y transferencias de fondos, así como su procedencia, a nombre de las empresas "Three Lions" y "Pentagram".

En esta causa, además de De Vido, están imputados Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas del menemismo y colaborador en el Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal, su hijo Roberto Dromi San Martino y Jorge Luz.

De Vido salió meses atrás a desmentir la denuncia: si bien reconoció encuentros institucionales con el condenado Cerveró, aseguró: "Lo que hicimos que fue hacer cumplir las leyes nacionales y evitamos la integración monopólica y abuso de posición de dominante por parte de Petrobras".