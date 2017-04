Medio español pone en duda sorteo de Champions: "¿Bolas calientes?"

La mañana de este viernes el mundo del fútbol estaba pendiente a lo que sucedería en Nyon, Suiza.

En la sede de la UEFA, se realizaba el sorteo de las semifinales de la Champions League. El resultado, como ya es conocido, arrojó que se realizará una nueva edición del ‘derbi’ de Madrid entre el Real y el Atlético, situación que ha despertado el interés, pero también las dudas de parte de la prensa hispana.

Y es que en la capital española no faltaron quienes acusaron un posible “arreglo” de la instancia, para así evitar una posible final de dos equipos de un mismo país. A esta teoría se ha sumado el popular periódico deportivo AS -aunque no tajantemente- que recalcó que el sorteo fue “muy misterioso”.

“¿Bolas calientes? Muy misterioso cuando salió la del Atleti…”, tituló el medio, adjuntando un video del momento.

“Ian Rush fue directamente a por una bola en concreto. Prácticamente no removió las demás”, añadió AS.

Recordemos que Real Madrid y Atlético Madrid se medirán el 2 y el 10 de mayo. El duelo definitorio será en el Vicente Calderón de los ‘colchoneros’.