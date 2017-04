Despidieron al hombre que mostró cómo robaban en los cajeros chilenos

El video donde se detalla cómo se instalan aparatos para clonar tarjetas en los cajeros automáticos, fue ampliamente masificado en redes sociales hace unos días. El autor era el operador de una empresa de seguridad y transporte de valores, que desactivaba una cámara y un skimmer, alertando a los usuarios a revisar los equipos antes de retirar dinero. Sin embargo, la acción tuvo consecuencias para el operador, Nicolas Jemeneo, ya que fue despedido de la empresa para que la que prestaba servicios.

Según explicó a TVN, la empresa de seguridad y transporte de valores Wagner consideró que su video dañó la marca, por lo que fue desvinculado.

"Nunca pensé que dar estos tips me costaría mi trabajo. La intención más que nada fue hacer una ayuda pública porque, al momento de trabajar en la calle, constantemente me encontraba con gente que me decía 'en el cajero me faltó plata' o 'me estafaron'", comentó Jenequeo.

"No cometí ningún delito ni ninguna falta, simplemente fue ayudar a toda la gente. La explicación que me dieron cuando llegué a mi trabajo fue 'espere en el casino para dar declaración'. Estuve cuatro días así, sin hacer nada", agregó.

La empresa, en tanto, declinó a entregar su versión al medio. Además, Jemenao concurrió a la Inspección del Trabajo para alegar un despido injustificado, aunque detalló que no cuenta con un abogado. "Estoy tranquilo porque hice algo bueno, sí tengo la preocupación por encontrar un trabajo pronto".