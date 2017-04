Fotos inéditas a color de la Segunda Guerra Mundial salen a la luz

El Museo Imperial de la Guerra de Inglaterra presentó un libro titulado The Second World War in Colour que incluye fotografías inéditas y en color de la Segunda Guerra Mundial. La fotografía a color era un bien escaso en la década del 40 por lo que la gente se a acostumbrado a imaginar el conflicto en blanco y negro.

Fotografía inédita en la que un soldado británico herido recibe una transfusión de sangre en Italia, en octubre de 1944.

Entre 1942 y 1945 se tomaron unas 3.000 fotografías y, las que se conservaron, en 1949 pasaron a formar parte de los archivos del Museo Imperial de Guerra. El Ministerio de Información británico controló el material que recibía la prensa, incluidas las imágenes en color que habían sido obtenidas para tener un registro del conflicto.

Fabricación de bombarderos Lancaster en la planta de montaje de Avro en Woodford, cerca de Mánchester, en 1943

"Las imágenes incluidas en este libro muestran los tonos vívidos de las llamas y de las telas, el azul intenso de los cielos, los rostros bronceados por el sol y la miríada de colores del camuflaje militar. La fotografía en blanco y negro pone una barrera entre el sujeto y el observador, mientras que la fotografía en color restaura esa falta de claridad e impacto", expresó Ian Carter, autor del libro y conservador principal del Museo Imperial de la Guerra.

Fotografía inédita que muestra a una muchedumbre celebrando en Whitehall el Día de la Victoria en Europa, el 8 de mayo de 1945.



Y agregó: "La guerra más destructiva de la historia desaparece gradualmente de la memoria viva y por eso resulta importante evitar ese alejamiento y dar vida a la Segunda Guerra Mundial".

Fotografía inédita de un tanque Churchill Crocodile en plena acción, en agosto de 1944.



Las increíbles fotografías que contiene el libro permiten concebir la Segunda Guerra Mundial con gran detalle, tal y como la vieron sus protagonistas.

Fuente: National Geographic