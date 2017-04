Para recordar a Prince a un año de su muerte

Prince rara vez daba entrevistas y hacía que sus ex compañeros de banda y ex colaboradores firmaran contratos de no divulgación de sus momentos compartidos.

Sin embargo, después de su muerte sus fans han podido conocer algunos detalles de su vida:

Con canciones como "Erotic City" (Ciudad erótica) y "Sexy Dancer" (Bailarina sexy) Prince se hizo conocido como una desenfrenada máquina sexual.

Pero también era un vegano devotamente religioso, que se convirtió en Testigo de Jehová en 2003.

Después de eso eliminó las malas palabras de su música (nunca más tocó en vivo la canción Sexy MF) y colocó un "balde de insultos" en su residencia, Paisley Park.

"No quería faltarle el respeto a su religión", contó su amigo James Lundstrom.

"Y no era chiste. Tenías que poner dinero en el balde cada vez que decías alguna grosería. Te cobraba entre tres y 10 dólares por insulto".

El exdirector de arte de Prince, Steve Parke, publicó recientemente un libro en el que muestra las íntimas fotos detrás de escena que le sacó al artista durante su tiempo en Paisley Park.

También recuerda la vez que Prince lo invitó a mirar un montaje de escenas suyas que estaba preparando para los American Music Awards.

Cuando apareció una escena de la película "Purple Rain" el músico estalló de la risa y dijo: "¡Mira esa peluca!".

Parke le preguntó sobre el comentario al estilista de Prince, Earl Jones, quien le reveló que tuvieron que volver a filmar algunas escenas después de que había concluido el rodaje original, pero Prince se había cortado el pelo y se lo había teñido de rubio.

Por eso tuvieron que acudir a una peluca.

Cinco días antes de morir Prince celebró el Día de la Disquería yendo en bicicleta hasta su negocio local Electric Fetus, en Mineápolis, en el estado de Minnesota, en el norte de Estados Unidos.

Según el encargado Bob Fuchs, el artista compró seis discos compactos:

"Talking Book" (Libro parlante) de Stevie Wonder

"The Time Has Come" (Ha llegado la hora) de Chambers Brothers

"Hejira" de Joni Mitchell

"Inspirational Gospel Classics" (Clásicos inspiradores del gospel) de Swan Silvertones

"The Best of Missing Persons" (Lo mejor de Missing Persons) de Missing Persons

"Santana IV" de Santana

​

Aunque parezca increíble, Prince fue el artista que más álbumes vendió en EE.UU. el año pasado.

En los meses después de su muerte se vendieron 2,2 millones de álbumes, en parte porque su música no estaba disponible en las principales plataformas de streaming.

Fue el único artista que vendió más de un millón de álbumes digitales y físicos en 2016.

Y vendió un total de 5,4 millones de canciones digitales, superando a Adele y Drake.

Prince tenía muchos aliases como compositor: Alexander Nevermind, Joey Coco y Jamie Starr eran solo algunos.

Pero documentos dados a conocer esta semana revelan que el artista, que era sumamente privado, viajaba bajo el nombre de Peter Bravestrong, para evitar ser reconocido.

El nombre estaba en la etiqueta de una maleta que usó para viajar a Atlanta para lo que sería su último concierto.

El equipaje fue hallado en Paisley Park tras su muerte y contenía varios medicamentos bajo receta a nombre de Kirk Johnson, un amigo cercano y empleado suyo desde los años ´80.

Dejó muchísimo material

Poco después de la muerte del artista se abrió su legendaria "bóveda" que contenía su archivo de grabaciones de conciertos, canciones sin estrenar y grabaciones de ensayos.

La exingeniera de sonido de Prince Susan Rodgers, quien comenzó la bóveda en los años ´80, dijo que ya estaba casi llena cuando se fue en 1987.

Algunos de los temas guardados allí son anteriores al legendario "Purple Rain".

"Grabábamos dos temas al día y él las guardaba", contó su amigo e ingeniero David Z.

"Hay tanto allí adentro que seguramente no nos alcance una vida para escucharlo", agregó el exempleado de Paisley Park Scott LeGere.