Cerca de 1.600 mil estudiantes siguen sin poder asistir a clases tras las lluvias

Cinco escuelas primarias siguen sin poder dictar clases luego de las lluvias intensas de principio de semana. Así, este viernes, la escuela Domingo Bombal y José Federico Moreno de Ciudad, Carlos Pelegrini y Emilio Coni de Godoy Cruz, y la Neuquén de San Martín continúan inhabilitadas.

De estos establecimientos, los dos que pertenecen a Capital vienen reclamando desde la gestión de Francisco Paco Pérez que les refacciones los edificios que terminaron colapsando con las inclemencias climáticas de las últimas dos semana.

Las autoridades de la Bombal comentaron que han solicitado a la Dirección General de Escuelas (DGE) que les alquilen un edificio hasta que Infraestructura soluciones las filtraciones en el techo, la instalación eléctrica en corto circuito por las lluvias y una pared con peligro de derrumbe.

Este colegio, entre 2007 y 2008, fue remodelado pero según los padres lo que hicieron fue “simplemente una lavado de cara. Actualmente la escuela tiene varios problemas edilicios. Cuando se hace un lavado de cara, al poco tiempo salta a la luz todos los inconvenientes y hoy volvemos a sufrirlos. Hace años que reclamamos. Supuestamente este verano iban a reacondicionarla pero no vemos que hayan hecho nada”, dijo Eva López, mamá de un pequeño que estudia en esa institución.

Para que los chicos no estén sin actividades escolares, los docentes de la Bombal –que igualmente tienen que asistir a trabajar- prepararon cuadernillos para que realicen tareas en casa. “Esta situación es triste. Los niños necesitan venir a clase, estar en contacto con sus docentes y sus compañeros, pero al menos rescatamos la voluntad de los directivos y los maestros de prepararnos estas tareas especiales”, dijo Claudia Perrelli, otra mamá que este jueves por la mañana fue a retirar el cuadernillo especial con actividades de Lengua y Matemática. Además, los padres se están organizando para volver a realizar un reclamo por escrito y manifestación a la DGE e Infraestructura Social.

Pasillos inundados en la escuela Bombal.

Esta problemática se repite en varias instituciones escolares. Así, la Emilio Coni, que se ubica dentro del predio de Dinaf en calle Armani de Godoy Cruz, también tiene severos inconvenientes con su edificio.

Allí asisten 70 los alumnos, que realizan doble jornada. Muchos de ellos son alumnos que pertenecen a los hogares de Dinaf y que, según sus propios docentes, asisten a clase con mucho entusiasmo porque son momentos en los que no sólo aprenden sino que se entretienen con diferentes talleres.

Esa escuela posee dos sectores que están divididos por un patio. Los dos pequeños edificios tienen problemas estructurales: paredes rotas, techos con machimbres que se cayeron por las filtraciones, cloacas colapsadas y espacios inundados.

Las filtraciones en el techo de los baños de la escuela Coni.

El plantel docente contó a este diario que está muy afligido por los inconvenientes edilicios que tienen ya que todos los años son los maestros quienes pintan y arreglan las aulas con materiales que ellos compran con sus sueldos.

“Lamentablemente la escuela Coni no da para más y lo peor es que los maestros han pintado, comprado pizarrones y hasta ventiladores para que los chicos estén en aulas con mejores condiciones”, se lamentó María Cecilia Banco, supervisora de la Sección 2 de Educación Especial.

La voz oficial

Patricia Charamonte, directora de Educación Primaria de la DGE, comentó que están buscando lugares para alquilarles a las escuelas Moreno y Bombal pero que el trabajo de coordinación y contratación no es fácil: “Tenemos que ubicar a muchos estudiantes y ver los horarios de los docentes porque no puedo cambiarles las jornadas. Hemos pedido cotización pero hasta el viernes no tendremos los presupuestos”, dijo la funcionaria, quien aseguró que trabajan a contra reloj y que al tratarse de una emergencia se harán por contratación directa el rentado de los edificios.

“Les pido a los papás que nos tengan un poquito de paciencia. Sé que es terrible que les pida esto pero aunque sea contratación directa, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Tal vez nos demore un par de días de la semana que viene, pero es por seguridad de los niños y los docentes”, señaló Charamonte.

Con respecto a la escuela Pelegrini, la funcionaria explicó que los daños no son estructurales pero que tienen que esperar a que paredes y techos se sequen para que los niños vuelvan a las aulas. Mientras analizan alquilarle un transporte para los alumnos de la Neuquén en San Martín: “Estamos viendo de trasladar a los estudiantes a un edificio que está a cinco kilómetros mientras trabajan en el edificio que ellos poseen” y detalló que la Bombal tiene una matrícula de 538 alumnos, la Moreno de 347, la Pelegrini de 434 y la Neuquén de 227.

Este martes, el subdirector de Mantenimiento y Reparaciones de Escuelas, Emilio Pastorino, señaló que varios techos quedaron severamente dañados por el granizo de la semana anterior y que deberán realizar un inversión de 45 millones de pesos en refacción.

Más allá de las reparaciones por filtraciones en techos, Infraestructura Social destinará este año casi 160 millones de pesos destinados a refacciones en las escuelas de la provincia. Más de mil establecimientos serán intervenidos con estas obras.