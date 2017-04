Tur-Bus comenzó a ofrecer arreglos extrajudiciales a víctimas de la tragedia

Más de dos meses han pasado desde que se produjo la mayor tragedia vial de la provincia y el estudio jurídico del ex funcionario Alejandro Rodríguez, patrocinador de Tur-Bus, ya comenzó a realizar algunos arreglos extrajudiciales con las víctimas.

“Algunos familiares de víctimas, incluso, sobrevivientes ya han realizado acuerdos extrajudiciales con la empresa. Varios ya los hemos concretados y, otros, aún no han hecho ningún planteo formal. Antes hay que ver la causa penal, pero en lo que a la compañía respecta estamos afrontando todos los daños que se generaron tras el accidente”, dijo a El Sol Rodríguez.

Según trascendió, algunas víctimas estarían demandando a Tur-Bus por una indemnización de 2 millones de pesos, cifra muy superior a los 700 mil pesos que habría ofrecido la empresa en un pago al contado.

El letrado, ex funcionario de Julio Cobos, recalcó que la compañía, además, le ha ofrecido a la Provincia abonar todos los gastos sanitarios que proporcionó la atención de las víctimas. “La idea es asumir toda la responsabilidad que le compete”, indicó.

Alejandro Rodríguez, patrocinador de Tur-Bus.

El hecho ocurrió el 18 de febrero en Horcones y dejó como saldo 19 muertos y 23 heridos que viajaban en un micro de la empresa Tur-Bus hacia Chile. El chofer Francisco Sanhuesa, único imputado en la causa, actualmente alojado en el penal Boulogne Sur Mer, declarará por primera vez este viernes.

Respecto al daño económico que el accidente generó en la empresa, Rodríguez aseguró que aún no ha sido cuantificado ya que falta mucho por definirse judicialmente. “Más allá de eso, la empresa seguirá operando en el país normalmente porque no tiene restricción de ninguna naturaleza. La empresa no ha tenido vinculación directa con el accidente, más allá de ser la propietaria del colectivo y asumir la responsabilidad civil que corresponda”, aclaró.

La querella prepara las demandas para litigar

Si bien algunos familiares y víctimas ya arreglaron extrajudicialmente con la empresa, otros decidieron accionar civilmente. “Aún no están determinados los montos, las demandas las estamos preparando y varían mucho unas de otras, de acuerdo al perjuicio ocasionado”, dijo Martín Sevilla, abogado de algunas de las víctimas.

Respecto a los acuerdos realizados por algunas familias, el letrado aseguró que todas son familias muy humildes y vulnerables. “La mayoría viajaba para comprar útiles o para traer mercadería para vender acá y así poder sobrevivir. Mi advertencia para aquellos que establezcan negociaciones sin patrocinios o asesoría letrada es que por favor se asesoren, porque se aprovechan de la situación de esta tragedia, firmando convenios muy por debajo de lo que realmente le corresponde a la gente”, aseguró Sevilla.

Algunos de los familiares de las víctimas del accidente

Declaración voluntaria y audiencia de prisión preventiva

Este viernes será clave ya que por primera vez y, en forma voluntaria, declarará el único responsable, Francisco Sanhuesa.

Mientras tanto, Gustavo Pirrello, fiscal de la causa sigue recibiendo los testimonios de sobrevivientes que recién ahora, a dos meses del accidente, se encuentran en condiciones de declarar. Todos coinciden en que el chofer conducía a una velocidad muy alta.

Franciso Sanhuesa, único responsable del hecho.

Pese a la declaración del chofer, otro día clave será el 2 de mayo, cuando se realizará la audiencia de prisión preventiva. En esta instancia se definirá si dictan o no la medida cautelar que afecta el derecho de la libertad.

“La declaración voluntaria del chofer, sin dudas, responde a una firme estrategia, pero más allá de ello, nos presentaremos el 2 de mayo en calidad de querellantes y vamos a solicitar que el juez ordene la prisión preventiva en función de distintas pautas”, dijo Sevilla.

El abogado, además, recalcó que existen varios elementos para sostener que Sanhuesa es autor del homicidio simple en 19 hechos, con dolo eventual, en concurso real con lesiones leves, graves y gravísimas.

“Hay elementos que implican riesgo de peligrosidad procesal, uno de ellos, es que el imputado no tiene trabajo estable en Mendoza ni domicilio constatado aquí por lo que hay mucho riesgo de que intente irse a su país de residencia, es decir Chile, donde está toda su familia”, recalcó.