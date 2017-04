Antonio Birabent: “La televisión ha generado mucha estupidez”

“La televisión ha generado mucha estupidez que en general a los seres humanos nos cuesta poco sortear la estupidez, es parte de nuestra raza y la televisión no ayuda en eso”, criticó el actor, Antonio Birabent. Al tiempo expuso que “lo que es más popular muchas veces redondea para abajo”.

De esta forma, contó que mucha gente le manifiesta en la calle que “desapareció”, y que sucede cuando no tiene trabajos en televisión. “Es triste, pero no es raro que la gente crea que no estoy trabajando”, dijo el actor de Supermax (TV Pública)

“Esto habla de una costumbre muy instalada, la televisión es casi un familiar más de muchos hogares”, analizó en comunicación con La Once Diez/Radio de la Ciudad durante el ciclo radial Por Si Las Moscas.

Y siguió: “Pero no es una buena señal que las personas reconozcan a un actor sólo porque la ven en televisión. Porque funciona de la misma forma si salieron en el noticiero por violación o si sos actor y salís en una telenovela”, comparó en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

En este sentido aclaró que “no estoy hablando en contra del trabajo que me da la televisión, pero creo que hay que estar atentos y saber que es así. Le estamos pidiendo a la televisión que cumpla una función de calidad, de educación, de contención y ese no es el fin de la televisión, no podemos pedir que eso nos eduque”, reflexionó.

Por último sobre su reciente aparición en Amar Después De Amar, como el rector que pretende el amor del personaje de Paola Krum, contó que “veo que me mira gente que no me miraba antes. Hace mucho que no trabajaba con Paola, es una alegría poder estar ahí trabajando”, concluyó.