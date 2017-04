Fotos: dibuja sus alucinaciones para enfrentar su esquizofrenia

Una artista con esquizofrenia creó una serie de imágenes en las que ilustra sus alucinaciones, con la esperanza de destruir los conceptos erróneos alrededor de los problemas de salud mental.

Kate Fenner, de 18 años, fue diagnosticada a los 17, después de años en que los médicos malinterpretaban sus síntomas.

En Instagram -y luego en declaraciones al Huffington Post, la joven relató su forma de ver el mundo:

Siempre he sido una “artista”, solo que no me di cuenta de lo que eso significaba hasta que apareció mi enfermedad mental. Odio el término “mentalmente enferma” implica que lo que soy como persona está corrupto y roto en lo más básico.

Por desgracia, tan pronto como le digo a la gente contra lo que lucho, siento que eso es todo lo que ven en mi. Ven el estigma perpetuado por los medios, y los estereotipos inexactos que muestran en Hollywood. Por eso es precisamente que soy tan abierta sobre aquello con lo que vivo.

