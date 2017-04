Shawn Mendes lanza "There's Nothing Holdin' Me Back"

Mendes compartió desde hace días que su próximo sencillo lleva por nombre “There´s Nothing Holding me Back”, tras el éxito que tuvieron “Mercy” y “Treat You Better”. Lo curioso es que este tema no forma parte de su más reciente álbum lanzado en 2016, “Illuminate”.

De acuerdo a Billboard, esta nueva canción fue escrita por Mendes, así como Teddy Geiger, Scott Harris y Geoff Warbutton, quienes también participaron en la creación de “Stitches”, “Treat You Better” y “Crazy”, respectivamente.

De momento el canadiense está listo para iniciar su gira por Europa en Glasgow, Reino Unido para visitar ciudades como Berlín, Milán, Madrid, Lisboa, París y Londres antes de partir a Estados Unidos en una gira de más de 20 ciudades.

Los comentarios de sus fanáticos en las redes sociales.

Me desperté a las 5:50 y me enteré de que Shawn saco #HoldinMeBackatMidnight Y LO AMO MÁS QUE MI VIDA ESTE CHICO ES ARTE PURO pic.twitter.com/cg6iOraGNr — Camiií ¼í¼ˆ (@KsaFtVazquez) 20 de abril de 2017

Holdin me back YA ESTA DISPONIBLE EN ITUNES, ESTO NO ES UN SIMULACRO, REPITO NO ES UN SIMULACRO. #HoldinMeBackatMidnight pic.twitter.com/Bk2kZGxPJr — Chon Bananaí ¼í½Œí ¼í¼¸, (@cyrusxshawn) 20 de abril de 2017

CÓMO ES ESO DE QUE EN ALGUNOS PAÍSES YA ESTA DISPONIBLE HOLDIN ME BACK, #HoldinMeBackatMidnight pic.twitter.com/hjdkM8aruR — Chon Bananaí ¼í½Œí ¼í¼¸, (@cyrusxshawn) 20 de abril de 2017

