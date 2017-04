Tal vez se haya naturalizado. Quizás sea una situación recurrente, cansadora, que va perdiendo notoriedad. Pero, la verdad es que se trata de una cruda realidad que no deja de profundizarse en Mendoza y que representa un verdadero peligro para todos: el estado de las calles de la provincia es una bomba de tiempo. No sólo debe existir un plan de obras para reacondicionar y repavimentar las arterias, plagada de pozos, sino que debe ser una decidida política de Estado. Esto, para evitar que más personas lleguen hasta a perder la vida por el riesgo que significa transitar a diario en Mendoza. Se ha escuchado infinidad de explicaciones, sobre todo las que miran hacia atrás, pero los trabajos actuales se limitan al llenado de baches con arena, ripio y alquitrán; todas acciones provisorias, que se van con un poco de agua. Las condiciones climáticas así como el parque automotor no dejarán de sorprender. Por eso, hace falta invertir en infraestructura, con planes serios, que den respuestas a las demandas vecinales.