La carta feminista de Michelle Obama que es furor en las redes

La actriz Lily Collins se sorprendió cuando recibió una carta personal de Michelle Obama en agradecimiento por el ejemplan de su nuevo libro.

El 17 de abril, Collins publicó un vídeo en Instagram en el que aparecía leyendo la carta que le había enviado nada más y nada menos que la ex primera dama de Estados Unidos.

Michelle le había escrito para agradecer a la actriz que le hubiera regalado un ejemplar de su nuevo libro Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me (cuyo título significa Sin filtro: Sin vergüenza, sin arrepentimiento, simplemente yo), un ensayo sobre los obstáculos a los que tienen que enfrentarse las mujeres: desde el aspecto físico hasta la vida sentimental pasando por la vida familiar.

"¡Esta es la mejor forma de empezar la semana! No puedo creer que haya recibido una carta de alguien a quien respeto y admiro tanto. Es absolutamente épica. ¡Estoy totalmente en shock, pero tenía que compartirlo!", escribió la actriz.

Best way to start off my week! I can't believe this letter I received from someone I deeply respect and admire. It's absolutely epic. I'm in complete shock but just had to share! #Unfiltered... Una publicación compartida de Lily Collins (@lilyjcollins) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 6:18 PDT

Además, Collins subió a la red social una foto de la carta, en la que podía leerse que Michelle pensaba compartir el libro con sus hijas, Sasha y Malia.

"El inabarcable apoyo que he recibido por parte de las mujeres de todo el país sigue fascinándome y me hace albergar muchas esperanzas en el futuro que vamos a compartir", escribía la ex primera dama de Estados Unidos. "Hace poco escuché esta frase, me recordó a tu libro y quería compartirla contigo: 'Por las mujeres fuertes, tanto como si lo somos, como si las conocemos o como si las educamos'", continúa.

Thank you from the bottom of my heart Michelle Obama for your encouragement and support. You have no idea how much this means to me. And that Wonder Woman stamp is everything. You truly are such an incredible inspiration. I'll definitely be framing these! #Unfiltered... Una publicación compartida de Lily Collins (@lilyjcollins) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 6:23 PDT

Luego la actriz volvió a escribir: "Gracias de todo corazón, Michelle Obama, por tus ánimos y tu apoyo. No tenés idea de lo que significa esto para mí. Y ese estampillas de la Mujer Maravilla es genial. De verdad, eres una inspiración increíble para mí. ¡Sin duda alguna enmarcaré la carta!".