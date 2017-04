Video: Arjona se fue de un programa tras enojarse con el conductor

Ricardo Arjona abandonó la entrevista que le estaba realizando Camilo Egaña en la CNN, luego de que el periodista se refiriera a las críticas que lo cuestionan como artista.

Si bien al principio la entrevista transcurrió con normalidad, Egaña comenzó a preguntar sobre las críticas a su trabajo que hacen en las redes sociales y el guatemalteco enfureció.

“Esas cosas no deberías de preguntármelas a mí, preguntáselo a ellos. Vos recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube donde estabas, pensé que eras un comunicador bien intencionado, si vos recopilaste las cosas malas que hablaron de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esta entrevista la tenemos que suspender”, respondió Arjona.

Sin ocultar su incomodidad, continuó: “Me parece de muy mal gusto” acusándolo de no haber escuchado su disco. “Es que el disco me llegó ahora”, explicó el conductor. “Me armaste un entrevista buscando quién odia a Arjona”, advirtió el intérprete de “Fuiste tú”.

En un corte, Arjona aprovechó y se fue sin despedirse. Luego, Egaña cerró su programa diciendo: “Ricardo se ha retirado y se ha molestado con las preguntas que le he hecho. Quiero decir que no era para nada mi intención molestarlo. Mi interés era conocer por qué alguna gente lo critica de esa manera tan visceral. Se ha levantado, lo siento mucho. Las puertas están abiertas para cuando quiera venir a CNN”, concluyó.

Más tarde, Arjona se volvió a desquitar a través de su cuenta de Twitter. “Quien habla mal de ti, para tener de que hablar contigo. Cuestión de consonante en el apellido. Supuestamente listo, pero ENGAÑA”, escribió.

Quien habla mal de ti, para tener de que hablar contigo. Cuestión de consonante en el apellido. Supuestamente listo, pero ENGAÑA — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) 19 de abril de 2017

Por su parte, el periodista realizó un extenso descargo a través de su cuenta de Facebook.

“Ricardo Arjona es como Isabel Allende; supersticioso o cuando menos, crédulo ante ciertas cosas de la vida. Allende comienza cada nueva novela el mismo día y ante la misma flor: una rosa. Arjona se va de gira siempre el 3 de mayo y desde la ciudad mexicana de Toluca. Habrá que preguntarle por qué. Ahora tiene un circo que siendo suyo no podía tener otro nombre que Circo Soledad, en el que aparecen ‘elefantes dirigiendo un ministerio’ a la vera de ‘sicarios con simpáticos apodos’ y como si fuera poco, ‘mimos sin libertad’ que por cierto, deben ser una de las cosas mas tristes que pueda haber en esta vida. Peor que una bandera almidonada. Arjona llega a su circo sin saber tal vez qué hacer con todas las criaturas que nombra”, reza parte del escrito de Egaña.