Tras la tormenta, la Fundación Carmela Fassi necesita ayuda para reabrir sus puertas

Una vez más, los integrantes de la Fundación Carmela Fassi vuelven a empezar. Y es que luego de ser víctimas de robos, ahora la lluvia no los perdonó y arruinó parte de sus instalaciones. Este miércoles las puertas de la sede, ubicada en el Parque Industrial de Las Heras, estuvieron cerradas y no se sabe qué pasará los próximos días.

Las autoridades apelan a la solidaridad de los mendocios: “Necesitamos materiales de construcción, cemento, ladrillos. Se nos inundó todo y no podemos recibir a los chicos”, dijo a El Sol Carina Lozada, una de las profesoras de la institución que aclaró que la idea es emparejar el piso.

Este niércoles los profesores pusieron manos a la obra

Volver a empezar

Siempre que llovió paró, dice el dicho, pero es difícil volver a empezar una y otra vez. Sin embargo, la comunidad educativa que forma parte de la Fundación Carmela Fassi no se da por vencida y este miércoles comenzó a trabajar para reparar los daños cometidos por la madre naturaleza.

“No nos dio opción a nada. La verdad que se nos inundó todo y no pudimos abrir las puertas de la institución para dar clases”, aseguró la docente.

Así quedó una de las aulas tras la lluvia de este martes

Las imágenes hablan por sí solas. “Por suerte la municipalidad de Las Heras nos envió un camión de ripio y otras empresas nos enviaron otro, con eso durante la noche y la mañana de este miércoles trabajamos filtrando el agua pero no pudimos sacarla toda, de modo que este jueves tampoco se dictarán clases”, dijo Lozada afligida ya que los jóvenes y adultos que asisten a la institución no sólo reciben talleres sino que, además, desayunan, almuerzan y meriendan.

“Te da impotencia todo esto, pero no podemos hacer más. Todo lo que hemos conseguido es gracias a la solidaridad de la gente y sabemos que esta vez se repetirá. Al empezar el año hicimos una gran campaña solicitando alimentos, ropa y calzados y logramos una excelente respuesta, ahora, apelamos nuevamente a su solidaridad para poder abrir las puertas de la sede lo antes posible”, manifestó la profesora.

En busca de una inclusión

La Fundación surgió en el 2000, por iniciativa de Cristina Macello, que hoy es la directora. En ese entonces la matrícula era de 80 jóvenes y, la situación del país, llevó a que hoy sólo sean 40 los que asisten. “Son jóvenes y adultos de 14 a 43 años, todos con discapacidad intelectual leve y moderada. Acá los chicos no sólo adquieren conocimientos cognitivos y sensoriales, sino que además se los instruye para enfrentar el mercado laboral, una tarea que no resulta nada sencilla, pero tampoco imposible”, expresó la docente.

Las puertas de la sede abren sus puertas de lunes a viernes de 9 a 16, durante ese periodo los estudiantes realizan diferentes talleres, con la única finalidad de poder encontrar un lugar en la industria laboral. “No es sencillo, los preparamos en diferentes oficios como jardinería, lombricultura, huerta orgánica, hay metalúrgica, en fin, hacemos mucho para que ellos se sientan seguros y capaces de enfrentar el afuera”, dijo Lozano.

Estos jóvenes y adultos no tienen una vida fácil, no sólo lidian con su discapacidad, sino que también han nacido y se han criado en un ambiente hostil, donde no abundaba la riqueza. “No tuvieron una infancia como muchos otros chicos, por ello, tal vez su discapacidad fue progresando. Provienen de familias humildes y acá se les abrió las puertas para que puedan encontrar una oportunidad. Las ganas están, tanto de ellos como de nosotros, los educadores”, manifestó la profesora.

Para ayudar a la Fundación pueden comunicarse al 4473074 o vía facebook “Fundación Carmela Fassi”. También pueden hacerlo acercándose a su sede ubicada en el Parque Industrial de Las Heras (calle 3, entre 13 y 8).