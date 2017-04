Tremenda pelea entre Fabián Doman y Evelyn von Brocke

Hace tiempo que están separados. Es más, Evelyn Von Brocke está por dar el sí con una nueva pareja mañana mismo. Sin embargo, y en pleno programa de Nosotros a la Mañana, la periodista y Fabián Doman se trenzaron en una fuerte discusión, y ventilaron sus problemas del pasado.

Es que mientras en el ciclo de El Trece se debatía la situación de El Polaco con su ex, Valeria Aquino (que aseguró que el cantante no paga la cuota alimentaria por Alma, la hija que tienen en común), Evelyn y Fabián discutieron y se tiraron varios palitos.

Mientras que Doman la chicaneó preguntando si quería que él se vaya del programa, a pesar de ser el conductor, ella le enrostró su boda. “Por suerte mañana me caso…“, devolvió, y allí arrancó un picante ida y vuelta.

“¿Qué tiene que ver eso? Yo te digo: ‘Voy a comprar manteca’, y la respuesta no puede ser: ‘Hoy es lunes’. Tratá de contestarnos a todos algo coherente. Acá estamos debatiendo alimentos. Todo lo demás me resulta secundario”, disparó el conductor. “Es feo que un padre no pueda ver a un hijo, y vos lo sabés. Lo viviste con un montón de amigos tuyos”, retrucó Evelyn.