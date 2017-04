Por las lluvias, colapsó un colector cloacal en Maipú

Debido a las intensas tormentas, la colectora cloacal de calle Urquiza entre calle Ruttini y Battaglia de Coquimbito sufrió un colapso, generando una rotura e inconvenientes en el afluente que genera un riesgo de contaminación para la población.

Ante la situación de emergencia, por decisión del intendente Alejandro Bermejo se solicitó un decreto de necesidad y urgencia para poder intervenir sobre el colector de hormigón comprimido que necesita recambio y no estaba incluido en el Plan de Obras 2017.

Esto permitiría ampliar 250 metros más la obra que se lleva a cabo sobre el Carril Urquiza, en el sector comprendido entre Bruno Morón y Montecaseros, la cual significó una inversión 1,8 millones del presupuesto municipal para remplazar el colector cloacal, reconstrucción de pavimentos y veredas. Dicha obra se encuentra en ejecución en estos momentos y se trata de 400 metros que habían tenido su desgaste y se proyectó para evitar que sucedan problemáticas como estas.

“Este sector tiene una incidencia importante de reposición de pavimento. Dada la ubicación es probable que haya que corregir la traza por los servicios que hay en el lugar. El sector de Carril Urquiza no solo hay colector cloacal, sino también redes de agua, fibra óptica, cables de alta presión y muchos otros servicios instalados. Por lo que hay que hace un sondeo y evaluación previa para definir por donde se llevará y que se afectará en función del costo” explicó Eduardo Mezzabotta, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos de la comuna en referencia a la nueva obra demanda entre calle Montecaseros y Battaglia.

“La antigüedad de la cañería y los problemas más graves es que el caudal que circula por la colectora aumenta notablemente los días de lluvias, porque la gente no entiende que los pluviales no pueden ir a la colectora, ya que no tiene capacidad para el agua de lluvia, al estar deteriorada hace que colapse” aclaró el director de Servicios Sanitarios, Gabriel Martin.

Los trabajos provocan un by pass con los afluentes y perturba a un sector importante de Coquimbito lo que involucra aproximadamente a 500 viviendas, que si bien no se ven afectados por el servicio- porque no deja de suministrarse- sino que genera una interrupción en un carril de mucho tránsito como es el Urquiza.