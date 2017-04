Un taxista se negó a que le paguen el viaje con sexo y lo golpearon

Un taxista de Santiago del Estero terminó herido luego de que tres mujeres le partieran en la cabeza una botella de ginebra porque el chofer se negó a tener sexo con ellas como forma de pago del viaje que habían realizado.

"Las levanté cerca de la ex Fandet. Una me paró en la calle y luego salieron de una casa dos mujeres más. Llevaban una botella con ginebra y otra con gaseosa; cantaban y se reían. Eran casi las 11 de la mañana. Ignoro si ese día celebraban algo, o venían del día anterior", contó el trabajador.

Según publica El Liberal, durante el viaje las pasajeras le ofrecieron tener sexo a cambio del valor del traslado pero el taxista se negó y les explicó que él alquilaba el auto. "Me invitaron ir a un mueble; hacer un cuarteto (sexual) y con ello que me cobre el viaje de $ 90. Les dije que me paguen con dinero y parece que no les gustó la respuesta", relató la víctima.

Y agregó: "En segundos, abrieron la puerta. Bajaron corriendo dos y la dejaron regalada a la tercera. Entonces me dirigí a la comisaría y, en el camino, me iba insultando y decía que iba a denunciar que intenté violarla".

Antes de llegar a la comisaría, la mujer tomó la botella de ginebra y se la partió al chofer en la cabeza. Ensangrentado, la víctima fue hasta la comisaría donde la mujer quedó detenida. Al subirse al auto, el taxista encontró un cuchillo que llevaban las mujeres.

"Es increíble que por $90 uno se exponga a que le rompan la cabeza, acuchillen, o hasta le rompan el auto con el que se gana la vida todos los días", reflexionó.

Fuente: Minuto Uno