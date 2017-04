Justin Bieber y Luis Fonsi cantaron en vivo "Despacito"

El concierto tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, y forma parte de la gira "Purpose", que lleva el nombre del último álbum de Bieber, publicado en 2015. A lo largo del show, el canadiense interpretó unas 20 canciones, entre ellas What do you mean, Life is worth living, No pressure, Company, Been you, No sense, Where are ü now, Get used to it, The feeling y Love yourself.

Bieber renovó su vestuario cuatro veces y se mostró amable con el público, que abarrotó el estadio. Durante el tema Children, bailó sobre el escenario con cuatro chicos puertorriqueños y cerró el concierto con Sorry,