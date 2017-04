Terrible cruce entre Baby Etchecopar y Jorge Rial

Luego de la polémica que se generó por sus declaraciones sobre el crimen de Micaela García, Baby Etchecopar se trenzó en un ir y venir con Jorge Rial que parece no tener fin.

“Si tu hija de doce años sale mostrando las tetas y haciendo trompita, hay una provocación, porque no es casual que de golpe aparezcan tantos violadores“, dijo Baby en El ángel del mediodía, el programa radial que conduce.

Estas declaraciones fueron tomadas como una justificación del crimen que tiene conmovido al país, y derivaron en una denuncia contra Etchecopar ante la Defensoría del Público. Tras el alboroto que se generó con sus dichos, Baby aseguró que lo que dijo fue malinterpretado y que todo se trataba de una “campaña” en su contra.

El cruce con Rial comenzó cuando Etchecopar vio que en Intrusos se referían a sus dichos como “las repudiables declaraciones“. Montado en cólera, dijo: “Yo nunca llevé a pasear con putas por Europa a mis hijas. Conmigo no te metas. Conmigo no te metas porque para mí no existís. Y no trates de instalar una idea en la sociedad porque estás enojado con Kämpfer, chupándole el culo a la Kämpfer y a la Niña Loly. Si vos tenés vocación de cornudo, yo no“.

“Jorge Rial, con los papelones públicos que ha hecho. Siempre con trolas, siempre con minas, presentándolas a las hijas, sacándolas, poniéndolas. ¿Cómo es posible que él hable de la gente? ¿Cómo a esta altura de tu vida, en vez de retirarte, te seguís metiendo en la vida de la gente? Le cagaste la vida a todo el mundo 20 años. Te metiste en las sábanas de todos el mundo, hablaste de todos, menos de los cuernos tuyos. Te dejó tu mujer, te dejó Kämpfer, te dejó la Niña Loly. Rial, Tenés que tener un poco de vergüenza. No podés hablar de la gente, hablá de vos”, agregó.

Desde Intrusos, Rial minimizó todo lo dicho por Etchecopar y dijo: “No voy a hablar de nada tuyo porque sé que estás mal psicológicamente. La vida te puso cosas muy jodidas que ojalá no le toque a nadie nunca, pero tenés que dejar de tratar de putas a todas las mujeres, tenés que parar, o meterte con mis hijas. Hay límites Baby que tenés que tener“.

“No voy a entrar a este juego de responderte porque sería rebajarme. Entiendo todo el dolor. De todas maneras sabes que no hace falta que yo te defina. La vida fue muy dura con vos y lo lamento, y no sos mal tipo. Estás en un momento desequilibrado y alguna vez yo pasé por ahí. Te voy a dar un consejo, pedí ayuda, pedí ayuda a tus amigos, porque no sólo hundiste tu carrera sino que te estás hundiendo como persona“, cerró el Intruso.

Este martes, Baby volvió a arremeter contra Rial. “Una cosa Jorge nomás, te regalo una frase: los hijos de uno también sufren, no sólo las tuyas. Cuando vos difamás a la gente, los hijos de uno también sufren. Es decir, no sólo las dos tuyas sufren, así que tenelo en cuenta, porque vendría bien que abras el placard todas las mañanas, saques los muertos y los ventiles“, disparó.

Por último, Etchecopar expresó: “Y además te digo una cosa: yo no te tengo miedo. El resto sí porque te necesita, pero a mí me chupás un huevo”, sentenció enojado.