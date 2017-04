Video: Ricardo Arjona se retira molesto de un programa en CNN

La conversación había iniciado en un tono cordial, por los comienzos de la carrera de Ricardo Arjona en Argentina y México. Entonces, el presentador de CNN en Español, Camilo Egaña, consultó al guatemalteco sobre las críticas en redes sociales y recordó un momento en 2012, cuando hubo un movimiento en redes para desacreditar la música de Arjona pidiendo “no más poesía falsa”.

“Esa marcha fue falsa. No sé. Este tipo de cosas, donde ahora en las redes la gente sin rostro escribe lo que sea. No hables mal de mí si no has hablado conmigo. Hay mucho pseudointelectual muy peligroso”, respondió el cantautor.

Cuando Egaña citó un texto de un autor colombiano, en el que se lee: “A primera vista Arjona podría tratarse de un revolucionario”, el guatemalteco se molestó. “Vos recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube donde estabas. Pensé que eras un comunicador bien intencionado, si vos recopilaste las cosas malas que hablaron de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esta entrevista la tenemos que suspender”, dijo Arjona.

“Me parece de muy mal gusto”, refirió el cantante visiblemente ofuscado, “me armaste un entrevista buscando quién odia a Arjona”.

A la altura del corte comercial, Arjona decidió retirarse del programa sin despedirse de Camilo Egaña.