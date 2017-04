Pergolini contra los actores: “Pecan de pelotudos”

Frontal y crudo, Mario Pergolini sumó su voz a la polémica en el que está sumergido el INCAA, y utilizó términos muy duros contra los actores que participaron de un video para contar la situación de la entidad. “Le soy sincero, la verdad es que ya pecan de pelotudos, por decírselos con cariño. A muchos de ellos los conozco. Aparecen en el video diciendo lo que no está pasando. Siguen inventando una cosa que no está sucediendo“, lanzó.

En en el programa que conduce en Vorterix, el conductor siguió con su descargo. “¿Está intervenido? No, no está intervenido. Están las declaraciones de su vicepresidente en las que dice que no hay ningún tipo de intervención, ni la va a haber; no hay nada que lo diga. ¿Hay una ley que habla de financiamiento? No hay ninguna, ninguna en proyecto, ninguna en preparación. Dicen que hay que modificar la ley de cine, no está en los borradores, no existe, no hay nadie que lo haya dicho”, expresó molesto.

“Nada de lo que están diciendo es cierto. Por más que quieran instalar todo esto y poner cara de consternados y de militantes, no es cierto“, sentenció sobre el video en el que participan figuras como Natalia Oreiro, Leo Sbaraglia, Pablo Rago, Elena Roger, Griselda Siciliani, Dolores Fonzi y Graciela Borges entre tantas otras. En las últimas horas, tanto Ricardo Darín como Cecilia Roth habían opinado del tema.

