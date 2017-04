09:07Hs. | 19/04/2017

Judiciales

Se cayó una de las principales estrategias de la defensa de Nélida Rojas

El padre de la fiscal Gabriela Chaves decidió renunciar como codefensor del hijo de la líder de la Tupac Amaru. "He decidido no ser parte de la causa para no perjudicar a mi hija", admitió.