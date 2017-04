Se cayó una de las estrategias de la defensa de Nélida Rojas

Héctor Chaves, padre de la fiscal que investiga a los referentes de la agrupación Tupac Amaru en Mendoza, renunció como codefensor de Federico Torrengo, uno de los hijos de Nélida Rojas, la principal imputada en la causa por asociación ilícita.

"He decidido no ser parte de la causa para no perjudicar a mi hija", admitió el abogado penalista de 82 años en radio LV10.

La aparición del experimentado abogado en la causa fue interpretada como una estrategia de la defensa de Rojas y su familia para apartar a Gabriela Chaves, la fiscal que lleva adelante la investigación que derivó en la detención de la líder de la Tupac Amaru.

La fiscal Gabriela Chaves.

El abogado de Rojas, Alfredo Guevara, había solicitado el lunes la recusación de la fiscal porque su padre formaba parte de la defensa. Esto porque el Código Procesal prohíbe que un juez o fiscal continúe al frente de una causa si un pariente es parte del proceso penal.

Tras la incorporación de Chaves al equipo que defiende a Rojas se supo que el hombre está distanciado desde hace años con su hija. También trascendió un compromiso con Guevara, ya que trabajó junto al padre del abogado (ya fallecido) en los '70.

"Yo nunca fui el abogado de Nélida de Rojas. El doctor Guevara me pidió que colaborara y yo le dije que sí, encantado", aclaró Cháves, quien sin embargo este miércoles decidió dar un paso al costado y dejó a la defensa de la líder de la Tupac Amaru sin una herramienta clave para intentar desplazar a la fiscal de la investigación.