¿Es realmente posible una guerra entre Rusia y Estados Unidos?

El 30 % de los rusos piensa que una guerra entre Rusia y Estados Unidos es posible o que ya ha empezado, según ha revelado un sondeo de opinión organizado por el Centro de Estudio de la Opinión Pública de Rusia (VTSIOM, por sus siglas en ruso).

Consultados por el portal Lenta.ru, esto es lo que opinan sobre la posibilidad de un conflicto militar entre Moscú y Washington varios parlamentarios rusos encargados de las cuestiones de política internacional y defensa.

La teoría y la práctica

El presidente adjunto del Comité de Exteriores del Consejo de la Federación de Rusia, Vladímir Dzhabárov, sostiene que "en teoría es posible", porque hay "demasiados problemas" en la relación de ambos países, y su opinión acerca de los problemas mundiales es muy diferente.

No obstante, resalta que tanto Rusia como Estados Unidos "entienden su responsabilidad" en la preservación de la paz mundial debido a las capacidades nucleares y militares que poseen.

El político ruso, que se muestra preocupado por la situación en torno a Corea del Norte y las posibles consecuencias de un ataque estadounidense contra este país asiático, ha subrayado que para evitar un conflicto es necesario devolver "el estatus real al Consejo de Seguridad de la ONU", ya que fue este organismo el que "nos ha ayudado durante medio siglo a mantener la paz en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial".

"Nadie quiere complicaciones"

Por su parte, el diputado Alexéi Chepa considera "muy alarmante" que un tercio de la población no descarte la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos, pero sostiene que es necesario tranquilizar a estas personas explicándoles que hay "políticos sensatos y prudentes" en Rusia que nunca permitirán el conflicto, y Washington "lo sabe".

"Naturalmente, nadie quiere ningún tipo de complicaciones y operaciones militares, todo el mundo ve lo que está pasando en Corea", sostiene el político.

Los intereses de las transnacionales

Alexánder Sherin, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal rusa, explica que "no habrá" confrontación militar entre Moscú y Washington. Estados Unidos "no atacará Rusia" porque "es un país gobernado por corporaciones transnacionales", que son materialistas y entienden que el conflicto sería "muy molesto y costoso" para ellos, detalla.

"Trump sabe que es contraproducente"

Otro argumento es que Donald Trump "es ante todo un hombre de negocios, no un político", y sabe que "es contraproducente" y "no se corresponde con los intereses vitales" de Estados Unidos involucrarse en una situación de este tipo, según lo explica el líder del Partido Liberal Demócrata de Rusia, Vladímir Zhirinovski, quien también asegura que no habrá una guerra entre Moscú y Washington.