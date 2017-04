La polémica opinión de Silvio Soldán sobre los femicidios

No es el primero que lo dice. Hace unos días, sorpresivamente, Moria Casán tuvo la misma polémica mirada sobre el rol de los medios a la hora de informar los femicidios. Ahora Silvio Soldán aportó su visión en el ciclo radial Preferiría no hacerlo de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Mientras más se hable de femicidios, más se ponga en la televisión, más marchas, va a haber más femicidios porque se provoca a determinados personajes siniestros que quieren ganarse dos minutos de fama”, lanzó el emblemático conductor, como si silenciar el tema deje de generar muertes.

“Qué problema el tema de los presos con salidas transitorias. Si salen, hacen macanas. Si no salen, se quejan. Pero no son todos iguales, yo he conocido ahí adentro gente complicada“, agregó Soldán, que estuvo poco más de dos meses presos en 2003.