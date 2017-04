Bull: No todo es lo que parece

Cuando Michael Weatherly anunció, el año pasado, que dejaba de componer a Tony DiNozzo en NCIS, después de 13 años de darle vida al investigador simpático y enamoradizo de la serie más vista de los Estados Unidos, los fans se quedaron muy sorprendidos. Pero, a partir de este jueves 20 de abril a las 22 van a descubrir una nueva faceta del querido actor: a la pantalla de A&E llega el doctor Bull, un estudioso de la psiquis humana que habla poco y, cuando lo hace, es para decir lo correcto.

Capaz de desentrañar los secretos más hondos de las personas, tiene una consultora que asesora en procesos legales. Combinando psicología, intuición y tecnología de última generación, el Dr. Jason Bull y su equipo harán lo imposible para lograr la inocencia de sus clientes.

Cualquier referencia a la celebrada Lie to me no es casualidad, aunque esta flamante serie está inspirada en una personalidad televisiva estadounidense, el Dr. Phil MacGraw, que se hizo famoso gracias a Oprah Winfrey dando consejos sobre los temas más diversos en TV (acá se emitía por Fox Life). Bull explora el trabajo del psicólogo como asesor legal rentado. El programa está producido por el propio Dr. Phil y también por Steven Spielberg.

Así encontraremos a un Weatherly, serio, callado, observador, cabeza de Trial Analysis Corporation, que tiene un equipo de expertos para ayudarlo a modelar el relato de sus clientes en el juicio oral al que se ven involucrados. Y si, es muy yankyandia, casi como la industria del juicio. Pero como trama, es muy interesante y los guiones están muy bien llevados.

En el equipo están Freddy Rodriguez (Six Feet Under), un abogado que actúa como fiscal en los simulacros de juicios de la empresa (y además es ex cuñado de Bull); la experta en neurolingüística Marissa Morgan (Geneva Carr de Law and Order: Criminal Intent); la ex policía Danny James (Jaime Lee Kirchner); la joven hacker Cable McCrory (Annabelle Attanasio) y el estilista Chunk Palmer (Chris Jackson que le puso la voz al papá de Moana).

Un equipo fantástico, que funciona como un relojito acomodando las piezas de cada rompecabezas que le llega con un nuevo caso. En el primer episodio, “El collar”, intentan ayudar al hijo de un millonario acusado de asesinar a una compañera de colegio narcotraficante. La manera en la que, juntos, espectador y equipo llegan a la verdad es ágil y atrapante.

Realmente es un buen policial, con una mirada diferente sobre la actividad legal en los Estados Unidos y, desde esta columna, estamos felices porque un actor se animó a salir de su zona de confort y nos entrega una propuesta completamente diferente, aunque extrañemos a DiNozzo.

