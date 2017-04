Dos familias y un reclamo de años que se agravó con las lluvias

“Estaba con mi bebé por subirme al auto cuando sentí un importante ruido y una gran rama cayó tras nosotras”. Este es el relato de Ana Nieto (35), quien vive en el barrio Ujemvi de Las Heras y este martes se salvó por pocos centímetros de no ser aplastada por un árbol.

La docente está consternada por la situación que vivió a las 6.25 de este martes: “Me iba a realizar unos análisis al Hospital del Carmen, cuando me di cuenta que me había olvidado la mochila de la bebé pero decidí no hacer marcha atrás. Gracias a eso, ahora puedo contar la historia”, agregó.

Nieto viene solicitando a la Municipalidad de Las Heras que retiren el árbol del frente de su casa desde hace un año. Según el expediente que mostró a este diario, la erradicación la pidió el 28 de marzo de 2016 y quedó registrada bajo el número 7781.

Barrio Ujemvi, Las Heras.

“El árbol estaba seco. He llamado 10 veces después del primer reclamo y siempre me pasaban de un número a otro. Este martes, una gran rama de un árbol que está en la vereda de enfrente de mi casa cayó sobre nuestro árbol y este se vino abajo cortando los cables y dejándonos sin luz”, detalló.

Desde la comuna explicaron que "su reclamo fue recibido y derivado a la Provincia para que autorizaran la erradicación desde la Dirección de Arbolado, la que no había sido otorgada hasta el momento". Mientras que de Defensa Civil de ese departamento comentaron que se registraron cuatro caídas más de árboles pero que no hubo heridos en ninguno de los casos.

Atrapados sin salida

La familia Sosa vive sobre calle Victoria del barrio Cooperativa Mi Casa en Guaymallén, una zona que suele ser muy afectada por las lluvias. Pero su reclamo no es reciente: hace cuatro años que piden una solución para que el frente del terreno no se siga desmoronando.

“Ese sector es todo de tierra y está al borde de un canal. La comuna nunca hizo una contención de concreto y, por ello, se ha ido cayendo casa vez más. Con las lluvias del año pasado se complicó más el paso por ese sector y la tormenta de granizo de la semana pasada se llevó el puente que tenía sobre el canal”, contó Claudia Sosa.

La mujer está preocupada por los niños que viven en esa zona: “Con estas lluvias cualquier persona, niño o adulto, puede resbalar y caer al canal. No queremos vidas que lamentar. Venimos reclamando por teléfono a la municipalidad pero no tenemos respuestas”, afirmó la mujer.

Desde Guaymallén confiaron que están atendiendo todas las llamadas y reclamos y solicitaron a todas las familias que tengan una urgencia o emergencia comunicarse con el 4498181.

“Estamos recorriendo todas las zonas. Primero nos estamos abocando a las urgencias y luego a las emergencias. Tenemos 50 familias autoevacuadas y cuatro evacuadas y cinco viviendas derrumbadas”, dijo Jorge Carrizo, de Defensa Civil de ese departamento, quien solicitó que las familias que no tengan deberes que cumplir fuera de su vivienda no salgan ni se expongan a las calles anegadas.