Vin Diesel y "La Roca" hacen las pases y comenzarán con "Rápidos y Furiosos 9"

Luego de una tensa relación durante el rodaje de "Rápido y furioso 8", los actores Vin Diesel y Dwayne "La Roca" Johnson habrían finalizado su bullada rencilla para seguir trabajando junto en la próxima entrega de la franquicia de Universal Studios.

Durante la promoción de la cinta “Rápido y Furioso 8”, Dwayne Johnson, reconocido como “La Roca” fue cuestionado sobre su relación con Vin Diesel, luego que durante el rodaje de la misma Diesel, quien además de ser actor es productor de The Fate of the Furious, decidiera eliminar una escena de la película.

“Conozco a Vin hace mucho tiempo, así que a veces peleamos como hermanos, a veces nos llevamos muy bien, pero al final del día nos quedamos con lo más importante, que estamos haciendo una película”, dijo “La Roca” en entrevista para Hoy.

Por su parte, Diesel mencionó en otra reciente entrevista que ha protegido el futuro de Johnson en la saga de Rápidos y Furiosos. “Protejo la franquicia. Protejo a todos incluyendo a Dwayne. He protegido a Dwayne más de lo que él se imagina. Y no importa, él no tiene por qué saberlo. Pero él lo aprecia. Él lo sabe. Dwayne solo tiene un Vin en su vida. Dwayne Johnson solo posee un hermano mayor en este mundo de películas y ese soy yo”, dijo.