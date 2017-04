Rápidos y Furiosos : ¿cuánto costaron sus choques?

Se estrenó la octava entrega de Rápidos y Furiosos y si hay algo que no le falta al filme son los choques de autos. A lo largo de 16 años, desde que se lanzó la primera entrega, hemos visto cientos de estos, pero,¿cuánto han costado?.

A poco de estrenarse The Fate of the Furious, la compañía de seguros InsuretheGap (Inglaterra) hizo una valoración global de los daños causados en cada escena que componen las cintas previas, tasando esta suma en nada menos que 527 millones de dólares en daños.

La firma también apuntó que en la saga protagonizada por Vin Diese,l 169 autos regulares fueron dañados, 142 fueron destruidos y 37 autos modificados (incluyendo los de carrera, helicópteros y un tanque) también pasaron a mejor vida.

Si consideramos que la octava cinta nos ha mostrado un submarino, debemos dar por descontado que tal cifra se multiplicará.