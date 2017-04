¡Irreconocible! La foto que preocupa al entorno de Jim Carrey

En medio de las celebraciones de Pascua, Jim Carrey posteó una foto que sorprendió a sus seguidores. Es que el actor de Hollywood, que se apartó de los medios tras el suicidio de Cathriona White, su ex novia, lució muy avejentado.

“Feliz Pascua de Resurrección o Pascua o cualquier razón que puedas encontrar para sentirte cálido”, escribió el artista con un conejo en sus brazos. Carrey se mostró con una larga y descuidada barba blanca que descolocó a propios y extraños.

Jim no publicaba una foto suya desde 2016, y si bien en su entorno conocen sus particularidades, se asombraron por el deterioro de su imagen.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq

— Jim Carrey (@JimCarrey) April 15, 2017