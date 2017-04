La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dijo anoche que para ganar las elecciones legislativas de octubre el Gobierno debe "mantener el norte y no aflojar" a fin de que Argentina se convierta en un "país serio" con "crecimiento sostenido".

"La gente que votó el cambio quiere ver que el Gobierno tiene el norte claro y sigue ese norte" y "no aflojar" para que "Argentina se convierta en un país serio y con crecimiento sostenido", afirmó la funcionaria en TN.

"Ya se van viendo los frutos del esfuerzo que estamos haciendo todos" por eso la vicepresidenta evaluó que "no hay que correrse de la convicción y dejarse ganar por la demagogia".

Michetti ejemplificó con el conflicto docente: "Esa pelea hay que seguir dándola, ahí es donde yo voy a que no tenemos que perder el norte".

Michetti agregó que "nosotros no estamos haciendo esta política de la paritaria docente porque somos malos y no nos gusta que los maestros ganen bien. La gobernadora (María Eugenia Vidal) se mantiene con esta firmeza porque tiene la provincia fundida y todos sabemos que la Argentina tiene un agujero de 500 mil millones de pesos anuales y todos los gobiernos anteriores fueron tapando ese agujero".

"Argentina está acostumbrada a que en los momentos electorales hay demagogia y populismo y todo el mundo afloja los nortes. Y empiezan a generar como hay que ganar, hagamos esto más suave", analizó.

La vicepresidenta indicó luego que "los países grandes no toman medidas simpáticas porque así se quedan en el poder, sino que toman las medidas que hay que tomar".

Consultada sobre si debe haber una polarización entre 'Macri y (la ex presidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), respondió: "Tenemos que hablarle a la ciudadanía, no polarizar ni no polarizar".

"Yo creo que sí la sociedad tiene todavía mucha tensión y hay un sector de la población que es minoritario pero no se puede obviar, que está muy dolido y enfrentado con el Gobierno y dentro de ese sector hay grupos más chiquitos, a los que les gustaría que al Gobierno la fuera mal. Y, si, la famosa grieta no está sanada, pero hay que tratar de sanar y pacificar. Si no hacemos ese trabajo de pacificación va a ser muy difícil tener el norte compartido", finalizó.