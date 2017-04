Cecilia Roth destrozó a Mauricio Macri

Cecilia Roth se sumó a la lista de actores que rechaza el desplazamiento de Alejandro Cacetta como titular del INCAA, y criticó duramente al Presidente Mauricio Macri.

Alejandro Cacetta fue deslazado de su cargo en el marco de una denuncia impulsada por el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, quien elevó documentación a la Oficina Anticorrupción (OA) para que se investigue el manejo de los fondos. Luego de esto, la Asociación Argentina de Actores denunció que “se prepara una intervención en el INCAA“.

Este lunes, en diálogo con el programa radial De caño vale doble por Radio 10, Cecilia Roth sumó su voz, apoyó la queja de sus colegas y defendió la Ley de Cine, además de criticar la gestión del actual Presidente.

Consultada sobre los cambios que le gustaría que implementara el Gobierno, la actriz puntualizó: “Que liberen a Milagro Sala; que no detengan ni golpeen a nadie más; que no compren armas; que no hagan decretos de ninguna índole; que hagan una paritaria nacional para los maestros; que no disuelvan el INCAA; que paren con la inflación; que no aumenten los servicios; Ni una menos; Poder Judicial independiente, que no repongan la teoría de los dos demonios; que abran los teatros como prometieron; y que repongan los planes sociales anteriores; no a los fondos buitres; que se expidan sobre lo que está pasando en Siria. Son muchas cosas”, enumeró.

Además, la artista expresó su “enorme tristeza” y “bronca” por “el camino equivocado elegido para la Argentina”. “Es lamentable porque esta idea de país no fue contada en la campaña, eso es lo terrible”, sentenció.

Al preguntarle, Roth descartó la posibilidad de irse el país a pesar de no estar de acuerdo con el actual gobierno. “No hago nada en el país hace casi un año. Esto no quiere decir que no me hayan ofrecido cosas, pero también quiere decir que he desistido de hacerlas porque hubiera hecho lo mismo teniendo otras opciones”.

“Yo creo que (Mauricio) Macri fue votado por un porcentaje propio y por un alto porcentaje en contra de Cristina (Kirchner) pero, bueno, así son las cosas y yo creo en la Democracia”, dijo, y ejemplificó con una frase de una poesía de Juan Gelman: “Hay que aprender a resistir. Ni a irse ni a quedarse, a resistir…”.

Sobre el final de la entrevista, Roth se refirió a la militancia de los actores y la grieta que ha nacido entre algunos de ellos. “Hay un poco de provocación de ciertos medios, pero también, lamentablemente, creo que hay listas negras. Esto sucede y se dice. Lo que pasó con (Pablo) Echarri es duro y muy triste para él. Él le ha dado muchísimo a Telefe y no sé en quién se piensa cuando se dice ‘divide la pantalla’, se piensa ya mal desde el inicio, en vez de pensar que puede unir”, expresó.

Roth aseguró que todos tienen “el derecho de expresarse políticamente” y afirmó que ella desea que “le vaya bien al país” aunque no esté de acuerdo con “la metodología ni crea en el neoliberalismo y en la ley del mercado”.

“Si eso se hace de manera inteligente, no brutal, no olvidándose de que somos seres humanos, no números. La gente no tiene para comer (…) es un país tan rico que es tremendo que esté pasando esto“, destacó la galardonada actriz.

“Frialdad y cinismo también, pero frialdad, frialdad, frialdad…”, disparó la reconocida intérprete, consultada sobre una definición de Mauricio Macri en una palabra.

