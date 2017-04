Dos discos recomendados para volver a escuchar

Para no perderse entre las novedades musicales que abundan a diario, Exitoina te propone un interesante ejercicio de descubrimiento y de reencuentro con dos de los discos que marcaron la historia: Headquarters de The Monkees y Ten de Pearl Jam. Ideales para que vuelva a escuchar.

The Monkees “Headquarters”. Esta banda originaria de Los Angeles, fue creada en 1966 para un programa de la cadena televisiva estadounidense NBC de nombre “The Monkees”. Algo así como el origen de los reality donde se buscan nuevos talentos musicales. Claro, un productor llamado Don Kirshner, responsable de descubrir a figuras como Neil Diamond, Kansas, Neil Sedaka o Carole King, se fijó la meta de explotar lo que había sido la fiebre de las visitas de The Beatles a los Estados Unidos en 1964 y 1965. No fue impedimento para sacar los dos primeros discos: “The Monkees” (1966) y “More The Monkees” (1967), que tan solo dos de los integrantes del grupo estuvieran en condiciones reales de hacer música. Con el talento de Michael Nesmith a la cabeza, y ya con toda la banda tocando instrumentos, lanzan al mercado “Headquarters” a mediados de 1967 y logran la absolución (a medias) del pecado de no ser considerada una banda en serio.

“Headquarters” contiene 14 canciones que van más allá del beat copiado de The Beatles. Es una mezcla muy armónica del mejor naciente pop, de rock y de country (la identidad local), con piezas destacadas como “I ll spend my life with you”, una dulce canción con espíritu country; “Forget that girl” una extraordinaria melodía beat, cargada de sensualidad y de coros que te llenan el corazón de alegría; “Early mornig blues and green”, pura psicodelia con un efecto increíble de piano y percusión y “Zilch” (1:07 minutos), un juego de voces superpuestas que nos interroga sobre el origen del rap. El álbum alcanzó el puesto número en ventas apenas salió, pero tuvo la mala suerte de que en junio de 1967 apareció “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de The Beatles. A partir de ahí The Monkees entró en una mala racha: no les fue bien con su película Head y les cancelaron el programa, pero esa es otra historia. En 2007 se hizo una versión remasterizada en CD.

Pearl Jam “Ten”. El debut discográfico de una de las bandas más representativas del movimiento grunge / rock alternativo, que en realidad debería llevar el nombre de un jugador de la NBA: Mookie Blaylock. Una denominación que el grupo nacido en la ciudad de Seattle (Washington) eligió entre bromas en sus comienzos, pero que tuvo que cambiar por inconvenientes legales cuando firmaron contrato con Epic Records. Aun así, el álbum que fue lanzado en 1991 lleva el número con el que Blaylock jugaba en las canchas: “Ten” (10). “Even Flow”, “Alive” y “Jeremy” fueron los impresionantes cortes de difusión de este excepcional trabajo, donde las guitarras de Stone Gossard y Mike McCready , la batería de Dave Abruzzese y el bajo de Jeff Ament, suenan…como decirlo sin malas palabras. Y esa voz de Eddie Vedder que abriga y paraliza entre alaridos que cortan la respiración, llegando a su punto máximo en “Deep” (letra que habla de vejez, suicidio y violación).

“Release”, el tema que cierra, es un desgarrador mensaje de Vedder a su padre, a quien no alcanzó a conocer porque, recién de adolescente, se enteró que Peter Mueller no fue su verdadero procreador sino un hombre llamado Edward Louis Severson III, que le fuera presentado de muy pequeño como un amigo de la familia. Sobre el minuto 4:59 “Release” y el disco parecen terminar, pero queda un tema oculto, que es una sutil síntesis ritual de lo vivido. El final de un viaje intenso como es “Ten”.