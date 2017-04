Voces encontradas: ¿los "Pulpitos tejidos" mejoran la calidad de vida de los niños prematuros?

En el 2013 se implementó en hospitales de Dinamarca, alcanzando excelentes resultados. La técnica se reprodujo en el mundo entero y Mendoza también se sumaría. La Neonatología del hospital Carlos Saporiti, de Rivadavia, se prepara para su implementación. Mientras, el Gobierno recomienda no aplicar la técnica ya que no hay evidencia científica que compruebe sus beneficios.

“Si bien tenemos ganas de implementar la técnica en la Neonatología del hospital Saporiti, aún no hay nada definido. Estamos averiguando respecto a los beneficios, cuidados para su elaboración, por lo que si bien ya tenemos muchas madres y abuelas que se han ofrecido a tejerlos, aún no los estamos recibiendo”, dijo a El Sol Manuel Liberal, director del hospital Saporiti que, además, refirió: “Por ahora es todo novedoso, la implementación no ha sido factible aún, de todos modo creemos que pronto funcionará en el nosocomio”.

El médico dijo que su idea es poder asesorarse con especialistas vinculados en el tema. “No podemos entregarle cualquier pulpito al niño, son peluches especiales, con tamaños especiales, con un tejido preciso, por lo que una vez que nos asesoremos, realizaremos un curso-taller a quienes deseen ayudarnos y ahí sí lo aplicaremos”, expresó.

Por su parte, Gabriela Felici, Neonatóloga del hospital aseguró que las ganas están, que saben los buenos resultados que han tenido en el mundo pero que se implementará recién cuando todas las condiciones estén dadas. “Por ahora es un anhelo y, cuando se efectivice, el hospital será el primero en implementarlo. Sabemos que también hay interés en otros nosocomios como el Notti, Lagomaggiore y el Perrupato”, expresó la médica.

El director del Saporiti, Manuel Liberal, junto a la neonatóloga Gabriela Felici con algunos pulpitos

El Gobierno, no recomienda la aplicación

Frente a la iniciativa del Saporiti, Mónica Rinaldi, directora de Maternidad e Infancia de la Provincia aseguró: “Sabemos de la necesidad de incluir la técnica en el hospital Saporiti pero hemos acordado con los directivos que la semana próxima nos reuniremos para hablar sobre el tema ya que no hay ningún estudio científico que compruebe que su utilización sea efectiva o no”.

Según la funcionaria, la técnica existe, está instalada en diversos hospitales y clínicas del mundo entero pero nada comprobado científicamente. “Siempre se recomienda que para que los niños tengan un sueño seguro y saludable duerman sobre un colchón duro, sin almohadas ni objetos como peluches. Sólo la leche materna es la que les brindará la mayor seguridad a su bienestar. Por lo que, por ahora, de no existir comprobación científica, no se aplicará en ningún nosocomio provincial”, dijo la funcionaria.

Los posibles beneficios

Según puede leerse en diversos sitios online, la ventaja principal que presentarían estos pulpitos es que permitiría la interacción de los bebés con las patitas en forma de espiral, enredan los dedos, lo sujetan. De esta forma se van estimulando como harían con el cordón umbilical.

Por su parte, algunos especialistas que ya han utilizado la técnica han manifestado que la labor terapéutica del peluche es que tranquiliza a los prematuros, mejora su respiración y su tasa de oxígeno en sangre.

“El pulpo tiene que estar hecho con hilo 100% algodón premium (hipoalergénico, que no tiña ni haga pelotitas, no se deshilache), incluidos los ojos y cualquier complemento. La cabeza debe medir de 6 a 9 centímetros y los tentáculos no pueden sobrepasar los 22 centímetros estirados y los 16 en reposo para evitar cualquier peligro de asfixia. El relleno ha de ser de fibra hipoalergénica que resista lavados a más de 60 grados y que tenga un secado rápido, debido a la proliferación de bacterias en textiles húmedos”, explicó Felici.

Manos solidarias

Mientras se define o no la aplicación de la técnica, muchas mujeres ya donaron su trabajo para ayudar a estos pequeños. La primera en realizarlos fue Mabel Martínez de Novello, la mujer de 61 años es jubilada y si bien aún se dedica a la costura, también se hace su tiempo para tejer estos peluches.

“Comencé a pedido de mi yerno que trabaja en el hospital y me encantó la iniciativa, sobre todo, porque tengo dos sobrinos que nacieron en estado prematuro. Sé muy bien lo que sufrieron en la incubadora mientras permanecieron internados y por ello creo que no hay nada mejor que ayudar a quien lo necesita”, aseguró la mujer.

Mabel es viuda, tiene cinco hijas y siete nietos. Su vida no ha sido fácil, sin embargo apuesta a la solidaridad como un don de la vida. “Todos tendrían que experimentar la solidaridad, el corazón de uno se infla cuando ayuda. Me siento muy reconfortada con haber sido la primera en realizar los pulpos para el hospital y ojalá sean muchas manos solidarias las que se sumen”, culminó.