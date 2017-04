Los servicios funerarios en Mendoza cuestan cada vez más y crecen las cremaciones

Qué hacer con un ser querido después de que fallece es un tema complejo. El temor a hablar de la muerte y a no prever un servicio funerario trae como consecuencia que muchas personas tengan que desembolsar en un sólo día más de $37.000 para afrontar los gastos del entierro.

Como consecuencia, las cremaciones son una tendencia en aumento. En la actualidad, cerca de 40% de los fallecidos son incinerados en alguno de los tres crematorios habilitados en la provincia para tal fin.

Morir cuesta caro, si no se cuenta en un principio con un seguro de sepelio que permita ahorrar al familiar trámites desconocidos y nunca deseados. La póliza básica parte de $50 y ofrece distintas prestaciones de acuerdo con la cobertura contratada.

Un servicio estándar de cochería, por el que en efectivo se deberían desembolsar $10.000, incluye el traslado del difunto desde el lugar de fallecimiento hasta la sala de velatorio o domicilio particular, la sala, cafetería, ofrenda floral, autos de acompañamiento hacia el cementerio, un ataúd y los trámites en el Registro Nacional de las Personas.

A ese contrato pueden agregarse otros servicios adicionales como la cobertura de los gastos de parcela, nicho o sepultura, a elección del cliente, en alguno de los cementerios parque privados de la provincia. Más adicionales económicos por luto.

“Estimativamente es más frecuente la contratación de sepelio a partir de los 45 años, pero también es variable, sobre todo por los grupos familiares. Por ley, la contratación es hasta los 65 años”, detalló Federico Lemos, de Tres Provincias Seguros.

En una parcela se pueden enterrar 6 cuerpos.

A pesar de que la cifra en efectivo parezca abultada, Gustavo Mangione, de sepelios Mangione, indicó que 50% de las personas tiene algún tipo de cobertura de su mutual o sindicato.

Eso sí, los ancianos deben saber que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) dejó de ofrecer la cobertura de sepelio en el 2006. la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) es la que ofrece un Subsidio de Contención Familiar que consiste en una suma de fija de $6.000 y puede solicitarse en el transcurso del año de ocurrido el fallecimiento del titular de la prestación.

“Las personas de 25 a 75 años que pasaron por una situación específica por la cual no pudieron afrontar los gastos de un sepelio, aquellos que tienen un grado de responsabilidad son los que eligen contratar un plan prepago”, comentó Exequiel Vanella, de OMSA, empresa comercializadora exclusiva de Oasis de Paz.

Los abonos van de $65 a $380, de acuerdo con la edades del grupo familiar y el beneficiario cuenta con servicio de sepelio, una parcela en el cementerio parque o parcela cineraria para urnas, opción de cremación, placa, trámites en la Municipalidad y Registro Civil y aviso a los familiares, a través de un aviso en un diario local y por Whatsapp.

El costo de la muerte

El velatorio con los servicios básicos puede costar desde $10.000 y las coronas de flores $2.800. Pero, el ataúd es lo que marcará el precio. Aunque no se venden solos sino que forman parte del servicio, un féretro puede costar desde $4.000 a $90.000, según el tipo de madera, cierre, trabajo de moldura, herrería, si tiene o no una placa de acero que aísle el cuerpo del contacto con la tierra y la descomposición que podría sufrir la madera. Los ataúdes con timbre antipánico no existen en la provincia aún.

En Godoy Cruz se debe pedir autorización para construir mausoleos.

Otro diferencial es la preparación del cadáver cuando los velatorios son a cajón abierto. Un profesional tanatoesteticista se dedica principalmente a maquillar y peinar a las personas difuntas, mientras que la tanatopraxia está especializada en las técnicas para mantener en buen estado el cuerpo.

“Contamos con una cámara de frío para conservar el cadáver cuando, por algún motivo, los familiares quieren postergar su entierro. Lo más sano es la conservación en cámara”, señaló Mangione. El precio por día es de $600.

A estos gastos hay que agregarles el costo de la parcela en el cementerio. En uno privado, el precio puede ir desde $3.400 en una ubicación alejada del ingreso. El mantenimiento anual ronda los $2.500.

En cambio, en un cementerio público, la concesión por cuatro años de sepultura en tierra ronda los $550, los nichos de adultos por 10 años, según ubicación, va entre $2.200 y $10.000 en Godoy Cruz. En Capital, los valores son de $900 a $3.000 y la bóveda para hasta 6 cuerpos va de $10.000 a $20.000. Además, el canon semestral por derecho de cementerio tiene un costo de $250 a $400.

La construcción de mausoleos es una práctica que se ha ido perdiendo. En tal caso, hay que pedir autorización al Honorable Concejo Deliberante de cada municipio. Probablemente no haya nuevos permisos en Godoy Cruz.

Dependiendo de la superficie, pueden ir desde $15.000 a $25.000, según señaló Mario Campos, secretario de Higiene Urbana de la Municipalidad de Capital.

La cremación

En la provincia hay tres crematorios autorizados, el de la firma Mangione, en Lavalle; Los Andes Memorial, en Godoy Cruz, y Crematorios Mendoza, en Luján. El proceso de cremación se cumple en alrededor de 2 horas, período que puede variar según el tamaño del cuerpo a cremar.

Si se desea cremar el cuerpo del difunto hay que abonar desde $8.000. La prestación básica cuenta con un cajón y una urna. Lo bueno de esta opción es que el familiar puede hacer lo que quiera con las cenizas, desde arrojarlas al mar, tenerlas en su casa sin pagar nada o guardarlas en un cementerio o en una iglesia.

La preparación del traslado para cremación ronda los $1.300 en Godoy Cruz. La concesión de nicho urna por 10 años, según la ubicación, vale entre $700 y $1900 si se quieren guardar las cenizas en el cementerio.

“Lo que se está usando es la cremación”, indicó Campos, quien agregó que la exhumación de un cuerpo del cementerio tiene un canon de $1.180.

Las urnas elegidas son las de cerámica, porque tienen una estética menos funeraria, y se colocan en los domicilios.

Qué dice la Iglesia

A comienzos del 2016, el papa Francisco prohibió esparcir las cenizas de los difuntos o tenerlas en casa.

En Mendoza existen tres cinerarios, que son fosas comunes donde se depositan las cenizas de los difuntos, y un columbario, especie de nicho donde se coloca la urna y puede ser retirada por la familia.

Están ubicadas en la catedral de Loreto, en la Ciudad de Mendoza; la Sagrada Familia, en Guaymallén, y la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en Maipú.

No tienen costo alguno, aunque las iglesias piden una colaboración destinada a Caritas. En Guaymallén se pueden depositar las cenizas en Murialdo el último viernes de cada mes. Para ello hay que tener original y copia del certificado de defunción, copia y original del papel de cremación y llevar las cenizas

el día estipulado.