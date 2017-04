Murió Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano que fue agredido en la tribuna

Emanuel Ezequiel Balbo falleció a causa del fuerte traumatismo de cráneo sufrido luego de haber sido lanzado al vacío desde una de las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes. El joven peleaba por su vida en el Hospital de Urgencias de la provincia de Córdoba desde el sábado por la noche, día en que se llevó a cabo el clásico entre Belgrano y Talleres de Córdoba.

Antes de su muerte, el padre de Emanuel, Raúl Balbo, reclamó que haya "más detenidos" por el caso y que "caiga todo el peso de la ley" sobre los culpables.

"Quiero aclarar que mi hijo no es hincha de Talleres, no tiene ningún tatuaje y no estaba robando en la tribuna. Mi hijo es bien de Belgrano pero el problema se arma porque a mí hace cuatro años me mataron a un hijo y Emanuel se encontró en la cancha con uno de los que lo mataron, que es Oscar Alfredo El Sapito Gómez. Ahí pasó todo y como Gómez es poco hombre, en vez de defenderse solo incitó a la violencia a todos sus amigos que tenía ahí y ellos le pegaron a mi hijo", aclaró Raúl Balbo.