Las cosas desagradables que te pueden pasar si no te cepillÃ¡s la lengua

Cuando pensamos en limpiarnos la boca, normalmente pensamos en los dientes. Esos son los que necesitan atención para estar radiantes. Al final y al cabo, sería un crimen salir en una foto con un trozo de comida entre los dientes o algo parecido.

Nos solemos olvidar de otro elemento muy importante: la lengua, algo que si descuidamos puede causar incomodidad.

La lengua, como el resto de nuestra boca, está llena de bacterias. Como no es lisa, las bacterias pueden esconderse en sus grietas. Esto resulta en un biofilm en la superficie de la lengua. Aunque no todas las bacterias son malas, es importante limpiarse la lengua habitualmente para evitar problemas. Si no la limpias, puedes desarrollar situaciones embarazosos y malos para tu salud.

Mal olor

Probablemente no te sorprenda, pero una de las consecuencias de no limpiarte la lengua es el mal aliento, conocido como la halitosis.

Según los médicos, esto se debe a un crecimiento excesivo de bacterias en la lengua que luego emiten un olor desagradable. Las bacterias que causan el olor suelen vivir en la parte trasera de la lengua, por lo tanto es importante limpiar esta área.

Lengua negra vellosa

Si te despiertas un día con una lengua negra con lo que parece que son pelos, no te alarmes. No es nada grave. Esto también es una consecuencia de la mala higiene oral. La condición se conoce como lengua negra vellosa. Se debe a dos causas: la comida y las bacterias u hongos que se acumulan en la boca.

Cuando comemos, las partículas de comida pueden quedarse atrapados en la lengua y cambiar el color de las papilas( los bulbos carnosos de la lengua). Las bacterias también pueden causar un cambio de color. La mayoría del tiempo la lengua se vuelve de color negro u oscuro, pero también puede adoptar un color verde o amarillo, entre otros.

Con respecto a los pelos en la lengua, en realidad no son pelos, sino papilas. La falta de higiene puede causar que las papilas crezcan hasta 15 veces más grande de su tamaño original. Sin embargo, no tendrás una lengua negra y peluda para siempre. Volverá a tener un color normal en cuanto la limpies.

Embotamiento de las papilas gustativas

Otra efecto secundario de no lavarte la lengua es el embotamiento de las papilas gustativas. Esto ocurre, como hemos mencionado anteriormente, porque las bacterias y la comida permanecen en tu lengua y crean un biofilm. El biofilm tapa las papilas gustativas y las embota. No te preocupes, tampoco es permanente.

Infección de hongos

Por último, también puedes desarrollar una infección de hongos si no practicas buena higiene bucal. La infección, conocida como candidiasis bucal, aparece cuando hay demasiado crecimiento de un hongo llamado cándida.

Este hongo normalmente es inofensivo, como muchos de los hongos y bacterias en la boca. Sin embargo, una presencia elevada de cándida puede causar manchas blancas en la lengua.

Además de no practicar buena higiene, por ejemplo por no lavarte la lengua, la candidiasis bucal tiene otras causas. Las personas que toman antibióticos o que tienen mala salud también pueden ser más propensas a tenerlo.

La infección se trata con un medicamento antifúngico y se puede prevenir practicando, entre otras cosas, buena higiene bucal (tanto de dientes como de lengua y encías).

Fuente: Gizmodo