El hincha de Belgrano que arrojaron desde la tribuna tiene muerte cerebral

Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano que fue arrojado por otros desde la tribuna al vacío en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, falleció este domingo a raíz de las serias lesiones que le produjo la caída.

El fanático de El Pirata cordobés estaba internado en el Hospital de Urgencias de la capital mediterránea. El último parte médico informa que el joven de 22 años tiene muerte cerebral a raíz del fuerte traumatismo de cráneo que le produjo la caída.

"No hay nada más que hacer", le dijo uno de los médicos a los padres de Balbo al comunicarles la noticia, según publicó el diario La Voz.

El caso está caratulado como "lesiones gravísimas" por la fiscal Liliana Sánchez.

De acuerdo a cómo evolucione la investigación (ya declararon varias personas y testigos), no se descarta que la causa pueda agravarse como "Tentativa de homicidio, agravada por la Ley de Deportes".

Según contó el padre de Emanuel, Raúl Balbo, "el problema se arma porque a mí hace cuatro años me mataron un hijo y él va a la cancha y se encuentra con uno de los asesinos".

Y apuntó contra un hombre identificado como Oscar Gómez.

"Oscar Gómez es uno de los que me mató a mi hijo en el 2012, cuando venía haciendo picadas con otro tipo en dos autos. Me lo llevaron por delante y me lo mataron a él y al amigo. Emanuel lo reconoce y ahí se arma el problema", agregó.