Naiara Awada, durísima contra el Gobierno por el INCAA

Naiara Awada se mostró furiosa contra el Gobierno de su tío, Mauricio Macri, luego de que la Asociación Argentina de Actores denunciara que “se prepara una intervención en el INCAA“.

“Este Gobierno no seguirá haciendo desastres. Me cansé”, advirtió la futura participante de Bailando por un Sueño.

La denuncia de Actores se da luego del desplazamiento del titular del organismo, Alejandro Cacetta, en el marco de una denuncia impulsada por el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, quien elevó documentación a la Oficina Anticorrupción (OA) para que se investigue el manejo de los fondos.

Además, Avelluto anticipó que “a partir del lunes habrá más desplazamientos en el plantel de gerentes” del organismo.

Esto hizo entrar en cólera a la sobrina del Presidente de la Nación, quien no dudó, nuevamente, en expresar su furia en la red.

“Sí al cine nacional. Este gobierno no seguirá haciendo desastres. Me cansé. Ya es mi limite”, fue lo primero que tuiteó Nai.

SI AL CINE NACIONAL . Este gobierno no seguirá haciendo desastres . Me cansé . Ya es mi limite — Nai Awada (@AwadaNai) 16 de abril de 2017

Luego, compartió un video en Instagram con un descargo más extenso. “Ayudanos a pelear por la cultura y por el cine. No a la destrucción de la ley del cine. No al vaciamiento del fondo cinematográfico de fomento. No a la supresión del canon. No a la destrucción de la cultura audiovisual. No a la destrucción del cine nacional. Sí al cine”, dijo la actriz y bailarina.

“Yo defiendo y apoyo al cine nacional. No a la interrupción del INCAA. Este gobierno no se va a salir con la suya. Sí al cine nacional!”, escribió junto al video.