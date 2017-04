Paula Chaves: “No sé si Pedro va a estar en el Bailando, está muy mal”

La modelo y conductora, Paula Chaves, habló de su marido y campeón del Bailando 2016, Pedro Alfonso, y reveló que duda de su participación en el certamen de Showmatch este año: “No sé si Pedro va a estar en el Bailando, está muy mal corporalmente”.

“Pedro está muy mal corporalmente, tiene los problemas de las dos rodillas que no se le recuperaron, el talón de Aquiles que tampoco se le mejoró”, precisó sobre la condición física del actor de cara al Bailando 2017.

“La verdad que no sé si va a estar en el Bailando, tiene lesiones que viene arrastrando hace un montón, y si bien quiere trabajar, acá lo importante es la salud, no tiene que pensar en el medio y en que es el ganador”, explicó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad durante el ciclo radial “Agarrate Catalina”. Y aseguró que “el médico tiene la palabra”.

Por otra parte se refirió a la nota de tapa de revista Gente que protagonizó bajo el título “Hoy elijo ser ama de casa”: “Los que crean la polémica son los medios, nosotros no quisimos hacer una nota polémica. Ni siquiera quisimos hacer una portada retro, las decisiones de la tapa no apuntaban para nada a la polémica”, aclaró.

Asimismo ratificó que sostiene estar de acuerdo con la polémica tapa: “El título me pareció bien. Elijo quedarme en casa con mis hijos, soy ama de casa, barro, limpio, cocino, me paso ordenando la ropa que mi marido tira la ropa por todos lados, cuido a mis hijos, no entiendo qué está mal”, insistió en comunicación con Catalina Dlugi, e indicó que “en vez de destacar que soy respetada, que soy una luchadora, que soy trabajadora, toman eso”.

Por último aclaró sobre su salida de El Trece: “Nadie me presionó a ir a trabajar, pero en la tele no existe la licencia de maternidad, no fue la mejor despedida ni fue prolija, pero yo necesitaba estar con mi familia y ser yo misma en ese momento”.